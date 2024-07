Ashleigh Rogers est une zooarchéologue spécialisée dans l'identification des restes de coquillages (mollusques, oursins, crustacés) et de poissons provenant de sites archéologiques insulaires et côtiers. Les recherches d'Ashleigh se concentrent géographiquement sur l'Australie et les îles du Pacifique et portent sur les thèmes de l'adaptation humaine aux écosystèmes insulaires et côtiers et sur les stratégies de subsistance basées sur la mer.