Tous en terrasse ! L'affligeante démagogie gouvernementale

Le président Emmanuel Macron et le Premier ministre Jean Castex prennent un café à Paris le 19 mai 2021, le jour de la réouverture des terrasses des restaurants et des bars.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Nous avons été des centaines de milliers à nous installer en terrasse. Un parfum de liberté retrouvée. Nous avons été confinés. Nous le sommes un peu moins.

Nous, on ne nous a pas pris en photo. Les puissants qui nous gouvernent si. Ils avaient, pour se montrer, convoqué les photographes toujours à l’affût de célébrités.

Leur but affiché était de faire savoir qu'ils sont comme nous. Qu’ils ont comme nous vécu des heures difficiles. Qu’ils ont comme nous souffert du confinement. Qu’ils ont comme nous difficilement supporté le couvre-feu. C’est ainsi qu’on a pu voir Macron et Castex prendre leur petit déjeuner en terrasse. De même pour Marlène Schiappa. La palme de la démagogie revenant à Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qu’on a pu voir attablé avec Cyril Hanouna.

A l’Elysée, il y a d’immenses et merveilleux jardins où l’on peut, quand on est président de la République, prendre son petit déjeuner. Mais Macron voulait faire peuple. A l'Hôtel Matignon, il y a de beaux espaces où l’on peut également boire un verre à l'air libre. Mais Castex a estimé qu’il lui fallait être proche des gens…

Marlène Schiappa et Gabriel Attal sont aussi bien lotis. Pour eux aussi - et la consigne est venue d'en haut - il était important de s’exhiber. A qui fera-t-on croire qu’ils étaient confinés comme nous ? Qu’ils ont comme nous vécu des heures difficiles ? Quand les riches jouent aux pauvres, ce sont les pauvres qu’ils insultent !

Mais le plus fort, le plus génial, le plus brillant, le plus peuple c'est Jean Castex. Il inaugurait avec d’autres le train de nuit Paris-Nice. Et pendant quelques instants, il a pris la place du chef de bord pour s'adresser par haut-parleur aux passagers.

Il a conclu son propos par un "longue vie au Paris–Nice !". Les journaux ne nous ont pas dit si les voyageurs enthousiastes ont répondu par un "longue vie à Jean Castex !". Ils ne nous ont pas dit non plus si le chef de bord avait pris la place de Jean Castex à Matignon. Nous aurions gagné au change.