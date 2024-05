TikTok a-t-il été vraiment bloqué en Nouvelle-Calédonie ?

L'accès Tiktok a été bloqué au niveau du nom de domaine "tiktok.com".

Atlantico : Alors que la Nouvelle-Calédonie est frappée par une vague de violence, le gouvernement a décidé d’interdire TikTok sur l’île. Quelle efficacité concrète a véritablement eu la mesure annoncée par le gouvernement ? Est-ce que TikTok est hors d’accès ?



Pierre Beyssac : Il est difficile de juger de l'efficacité de la mesure, toute récente. Elle sera probablement inexistante, ou faible, sur les événements proprement dits.



L'accès Tiktok a été bloqué au niveau du nom de domaine "tiktok.com". Ce procédé simple est classique en France sur tous les blocages de site par la justice ou certaines administrations. Il est cependant facilement contournable, éventuellement par l'usage d'un VPN (logiciel de réseau privé virtuel).



Comment est-ce possible techniquement d’interdire l’application ?



Il serait plus compliqué d'interdire l'application proprement dite, car il faudrait agir sur les magasins d'applications de Google et Apple.



Cependant, le blocage du nom cité ci-dessus suffit à empêcher l'application de fonctionner, ce qui aboutit au but recherché.



D’un point de vue plus opérationnel, quel est l’intérêt d’interdire TikTok ? D’autres canaux de communication peuvent-ils remplacer le réseau chinois ?



On a du mal à saisir l'effet recherché, aucune raison précise n'ayant été donnée. Les néo-calédoniens ne vont pas cesser de communiquer pour autant, que ce soit via Internet ou d'autres moyens.



Le gouvernement a peut-être souhaité frapper un grand coup de communication avec une mesure très visible, rapide et sans aucun coût, pour donner l'impression qu'il agit avec efficacité.



Les services Internet ont la particularité d'être présents dans presque tous les aspects de notre vie. Il est donc facile politiquement de prendre des mesures d'affichage les concernant, au lieu de s'attaquer à la tâche ingrate de résoudre les problèmes au fond.



Sur quoi s’est fondé juridiquement le gouvernement pour interdire TikTok ? Est-ce que cette décision est solide juridiquement ? Est-ce que le motif avancé par l'exécutif est prévu par la loi ?



Les juristes qui se sont penchés sur la mesure semblent, à son lendemain, encore très dubitatifs sur sa légalité et sur le respect des procédures. On sait néanmoins qu'il n'aurait pas été possible de procéder de manière si expéditive en métropole, en raison des directives européennes qui protègent nos droits fondamentaux en la matière.



L'idée de bloquer les réseaux sociaux en cas de troubles avait déjà été suggérée par Emmanuel Macron pour mettre fin aux émeutes suite à la mort de Nahel Merzouk, à l'été 2023. Finalement, elle n'avait pas été mise en œuvre, peut-être en raison des obstacles juridiques majeurs que cela posait.



En tout état de cause, ce cas de blocage d'un réseau social dans son ensemble est sans aucun équivalent dans un pays démocratique. La Nouvelle Calédonie sert donc en quelque sorte de ballon d'essai à ce genre de mesure.



L'idée a de fortes chances d'être reprise dans le futur par des parlementaires sous forme de propositions de lois, qui à leur tour ne manqueront pas d'être retoquées par l'UE comme l'a été la loi SREN.