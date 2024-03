"The dark side of the moon" des Pink Floyd.

Ce disque est un mythe à part entière, nous vous invitons à le redécouvrir en raison de sa récente “remasterisation”, ou simplement à le découvrir, dans sa beauté d’origine, sur vinyl, sous label EMI.

Il comporte dix titres vocaux et instrumentaux.

Breathe est une douce respiration lancinante entre deux plages électro-acoustiques;

Time se fait plus violent et enchaîne avec une courte reprise de Breathe ; enfin la mélopée de The Great Gig In The Sky, magistralement improvisée par la Choriste solo Clare Torry, sur fond de piano et de guitare bottleneck, va nous faire ressentir toutes les émotions explorant par ses vocalises prodigieuses la peur, la douleur, la mort. Cette terminaison provisoire marque la fin de la première partie de l’opus; le bruit caractéristique de la machine à sous et des pièces qui tombent sur fond d’une ligne de guitare basse, font éclater le moment le plus fort (et le plus célèbre) de l’album avec Money, où le groupe est accompagné par le saxophone rageur de Dick Parry; Us and Them, renoue avec la musique planante; enfin Brain-Damage et Eclypse viennent conclure l’album, comme un écho et hommage à Syd Barrett, lunatique réfugié entre Formentera et la lune.