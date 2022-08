Tensions avec la Serbie : voilà pourquoi il n’y aura pas de nouvelle guerre au Kosovo

La présence de l'OTAN permet de garder les choses sous contrôle.

Les manifestations et les incidents de ces derniers jours dans la zone frontalière avaient poussé certains à redouter un nouveau conflit.

Traduit avec l'aimable autorisation de Una Hajdari

Il n'y a pas de conflit ou d'escalade qui se prépare au Kosovo en ce moment. Les Serbes du Kosovo ont érigé des barrages routiers vers les deux principaux postes frontières avec la Serbie dans le nord, en opposition à une mesure du gouvernement kosovar selon laquelle les citoyens serbes ont besoin de certificats spéciaux pour entrer dans le pays.

Comme la Serbie ne reconnaît pas le Kosovo, les citoyens kosovars ont besoin de "documents temporaires" spéciaux lorsqu'ils résident dans le pays. Le Premier ministre Albin Kurti a récemment annoncé que le Kosovo allait rendre la pareille en exigeant la même chose des citoyens serbes. La décision est entrée en vigueur il y a quelques nuits.

Des Serbes du Kosovo politiquement motivés (ou influencés) se sont rassemblés sur les routes en direction de la frontière afin d'empêcher les gens de se rendre en Serbie. Des barrages routiers similaires ont été mis en place à plusieurs reprises au fil des ans et, s'ils signalent des tensions, ils conduisent rarement à des escalades armées.

La raison en est que le nord du Kosovo est couvert par plus de troupes de l'OTAN/KFOR par habitant que presque n'importe quel endroit en Europe. Elles sont stationnées là pour maintenir l'ordre, et des escalades comme celles-ci sont exactement le moment où leurs pouvoirs entrent en jeu.

Bien entendu, cette situation fait suite à une dispute d'un mois entre le Kosovo et la Serbie sur la manière dont cette frontière en particulier (que la Serbie considère comme une frontière administrative interne) doit être gérée. J'ai écrit dans Politico sur la dernière fois que les choses ont été intenses l'année dernière : Von der Leyen appelle à la fin des tensions frontalières entre la Serbie et le Kosovo.

Depuis que M. Kurti a été élu Premier ministre, il a essayé de consolider l'indépendance du Kosovo en faisant à la Serbie ce que la Serbie a fait au Kosovo - c'est-à-dire, si vous ne pensez pas que nous sommes indépendants, regardez-nous exercer nos pouvoirs sur notre territoire.

Pour le président serbe Aleksandar Vucic, cela blesse sa fierté et il va essayer de sauver la face en faisant des déclarations incendiaires, comme celle-ci, pour détourner le regard du fait qu'il a fondamentalement les mains liées.

Les sirènes ont retenti à Mitrovica Nord, la principale municipalité à majorité serbe du pays, pendant une bonne partie de la journée. Elles sont censées se déclencher dès qu'il y a le moindre soupçon d'un incident qui pourrait mettre en danger les civils, afin qu'ils sachent qu'ils doivent rester en dehors des rues.

Mais elles se déclenchent également en cas de descente de police, comme ce fut le cas l'année dernière, lorsque la police a confisqué des marchandises illégales. Bien qu'ils soient certainement désagréables et surprenants, le but principal est de s'assurer que les civils ne sont pas accidentellement pris dans des tirs croisés ou autres.

Si la Serbie est "contrariée", c'est parce que le Kosovo a agi de la sorte en dehors du dialogue entre les deux pays, supervisé par l'UE et censé permettre de résoudre les problèmes bilatéraux en suspens. Cela nuit à l'impression que le président Vucic essaie de donner qu'il a tout sous contrôle.

À l'heure actuelle (évidemment sous réserve de modifications), la police du Kosovo confirme qu'elle a essuyé des tirs alors qu'elle se trouvait sur le terrain dans le nord du pays, mais que personne n'a été blessé. Elle confirme également que des conducteurs albanais du Kosovo proches du poste frontière ont été harcelés par des Serbes locaux.

Bien que rien de tout cela ne soit "normal" ou bienvenu, ce n'est malheureusement pas extraordinairement disproportionné par rapport aux incidents précédents dans le nord. Divers groupes politiques et criminels serbes du Kosovo font jouer leurs muscles lorsqu'ils sentent leur domination menacée dans cette région, et oui, ils sont armés.

La KFOR (troupes de l'OTAN faisant partie des forces du Kosovo) dispose de plans d'intervention actifs et régulièrement mis à jour sur toutes les routes principales menant au Kosovo dans le nord, qu'elle peut mettre en œuvre dès qu'elle estime que la situation s'est considérablement aggravée.

Si la Russie est *toujours* heureuse lorsque les choses dérapent dans les Balkans, cet incident est entièrement lié à une décision du gouvernement kosovar annoncée depuis longtemps et au fait que la Serbie n'en est pas satisfaite.

Après le bombardement par l'OTAN en 1999 de ce qui restait de la Yougoslavie (oui, la chose que Poutine mentionne toujours), la Serbie a retiré sa présence militaire et politique du Kosovo et a signé l'accord de Kumanovo qui a établi une zone de sécurité aérienne et terrestre renforcée par l'OTAN.

Si diverses facettes de l'accord ont parfois été suspendues en signe de bonne volonté (et des patrouilles conjointes de l'OTAN et de l'armée serbe ont été organisées le long de la frontière), elles sont immédiatement réimposées en cas de crise sécuritaire. Cela équivaut en fait à une violation de l'article 5 de l'OTAN.

Ayant personnellement visité Bondsteel (la plus grande base de l'armée américaine dans la région, située au Kosovo) et les casernes de divers membres de l'OTAN près de la frontière, je peux affirmer avec une certitude quasi absolue que la Russie ou la Serbie ne peuvent pas (ré)occuper le Kosovo du jour au lendemain.

La seule chose que cet alarmisme effréné (et la diffusion de désinfo alarmiste) permettra d'obtenir, c'est que des rabatteurs (armés) se sentent encouragés à sortir et à tirer sur des gens pendant que le monde entier regarde. Ayez donc cela sur la conscience lorsque vous diffusez des fake news.

Une présence supplémentaire de l'OTAN et de la police du Kosovo a été mise en place sur les ponts entre Mitrovica Nord, à majorité serbe, et Mitrovica Sud, à majorité albanaise, afin de prévenir tout débordement des tensions. Pour votre information, le pont principal entre les deux municipalités est fermé depuis presque deux décennies...

... et est gardé par des forces internationales (comme les carabiniers italiens) afin d'empêcher les personnes qui voudraient envenimer la situation d'y accéder facilement. (Ceci est pour ceux qui s'intéressent soudainement aux tensions interethniques au Kosovo).

