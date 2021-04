Télétravail : Les pratiques initiées pendant le Covid vont devenir permanentes pour la moitié des salariés

Un exemple de télétravail

Le propre d’une révolution, comme l’écrivait l’historien Fernand Braudel, c’est qu‘elle touche et affecte le plus grand nombre. La machine à vapeur et l‘électricité ont bouleversé les façons de vivre et de travailler de l’ensemble de l’humanité. Le digital et Internet aussi, mais personne n’imaginait sérieusement qu’Internet allait bouleverser de fond en comble, l’organisation du travail.

Il n’y a pas encore si longtemps, les DRH, les directions générales et les syndicats pensaient que la pratique du télétravail s’était installée, uniquement le temps du Covid pour lutter contre la circulation du virus. La majorité des télétravailleurs avait assez bien vécu le premier confinement, mais cette majorité estimait que cette pratique ne pouvait pas être permanente, compte tenu des nécessités de restaurer les liens sociaux. Beaucoup aspiraient à retrouver des conditions de travail plus classiques. Les chefs d’entreprises, comme les syndicats, avaient d’ailleurs du mal à se projeter et définir une position.

En fait, cette pratique s’est progressivement installée et beaucoup de salariés, comme beaucoup d’entreprises, ont trouvé un équilibre entre le télétravail et l’activité en présentiel. 3 jours en télétravail et deux jours en entreprise ou l’inverse. Mais cette pratique de télétravail va provoquer des changements considérables dans les rapports au travail, dans la gestion du personnel et dans les relations sociales en général.

Dans l’édition 2021 de son Baromètre annuel des DRH, Gras Savoye Willis Towers Watson, cabinet de conseil et de courtage, en partenariat avec RH&M et ABV Group, a interrogé 120 DRH d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, sur des questions spécifiques liées aux changements consécutifs à la crise de la COVID-19. Les résultats sont très édifiants. En bref, il ressort que seules 18% des entreprises ne disposent toujours pas d’une politique pour organiser le télétravail.

58% des organisations qui en ont une déclarent que ces changements seront permanents ;

Près de la moitié des DRH déclare avoir opté pour 2 jours de télétravail par semaine ;

60 % des entreprises n'ont pas prévu d’indemniser leurs salariés pour compenser la non-prise en charge des avantages initiaux ;

75 % des DRH ont accompagné et formé leurs managers dans la gestion d’équipe à distance ;

Deux tiers des DRH ont mis en place des actions de prévention des risques psychosociaux et pour favoriser la cohésion des équipes.

Tout cela ne traduit pas des changements, mais ces résultats dessinent une véritable révolution.

Cette pratique du télétravail va nécessiter une nouvelle politique de gestion du personnel. Soutenir et accompagner la transformation des entreprises reste la priorité absolue de la fonction RH et elle passe pour 64% des DRH par l’adaptation de l’organisation du travail au télétravail. Soutenir et accompagner la transformation des entreprises reste la priorité absolue de la fonction RH et elle passe pour 64% des DRH par l’adaptation de l’organisation du travail au télétravail.