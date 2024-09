Laura Zaurín Paniagua est infirmière et ergothérapeute ; doctorante en sciences de la santé et experte universitaire en urgences et situations d'urgence. Tout au long de sa carrière professionnelle, elle a combiné son travail dans le domaine des soins de santé avec l'enseignement et la gestion dans différentes entités privées. En tant qu'enseignante et chercheuse à l'Escuela Aragonesa de Cuidados de la Salud, elle a donné différents cours de formation dans le domaine de la santé.