Sur le terrain, selon l'expérience concrète des Français, l'anarchie gagne

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l' Université Paris II , et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans . Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.

Lors d'un cours magistral, un professeur de philosophie fit naguère cette remarque : "Une ten­tative de dissimulation est toujours contrainte de nous livrer quelques indications touchant la nature de ce qu'elle dissimule". Que cache ainsi la frénésie médiatique et kilométrique, diurne et nocturne, du mi­nistre de l'Intérieur ; son activisme toujours plus haletant, de passage-éclair dans des coupe-gorges, à l'omniprésence dans la presse, à l'écran de chaque té­lé ? Pour le quotidien concret des Français, il cache un toujours pire chaos sé­curi­taire : nous l'exposons sans trêve et la France le remarque (Baromètre du Fi­garo, oc­tobre 2023) : 58% des Fran­çais se sentent souvent en insécurité... 87% voient l'insécu­rité aug­menter dans les banlieues ; à 73%, "le pouvoir n'a pas assez réagi aux émeutes".

Rappel : bilan de ces émeutes de 2023 (sur dix mois, donc) : 24 000 incendies sur la voie pu­blique, dont 12 000 voitures brûlées... 2 500 bâtiments ravagés, dont 105 mairies et 68 écoles. Plus d'inces­santes fusillades ou tueries ; Marseille bien sûr, mais désormais partout en France (voir plus bas) ... Rave-Parties interdites mais néanmoins tenues ... Manifestations proscrites défilant im­punément... Supporteurs de football à la gorge les uns des autres... Plus, au quoti­dien et dans toute la France, le chaos criminel - échantillon des vingt derniers jours :

30/10/23 - Un jeune homme tué par balles en Isère...

29/10/23 Gard - deux morts par balles après une fusillade à Pont-Saint-Esprit - Marseille : un homme connu pour trafic de drogue, tué par balle dans le 15e ; Un jeune homme tué par balles à Brest - Série de cambriolages dans les commerces du XVe ...

27/10/23 - Lyon : braquage dans une agence de rachat d’or à la Croix-Rousse - Pau : Une tren­taine de coups de feu dans le quartier Ousse-des-Bois...

26/10/23 - Razzia sur les pavillons en Île-de-France - Commissariats de police saturés par 2,7 millions de procédures en souffrance - Rouen : un jeune homme abattu en pleine rue - Cambriolages en série sur la Côte basque - Trafic de cigarettes : de plus en plus d'usines clan­destines découvertes en France...

25/10/23 - Trafic de drogue. Le Centre-Bretagne, nouveau paradis des marchands de mort ?

24/10/23 - Cambriolages à Bailleul (Nord) : les commerçants réclament plus de sécurité - Pour­quoi les mairies des Alpes du Sud sont-elles visées par des cambriolages ? - Aubagne : un homme abattu à la kalachnikov dans sa voiture...

22/10/23 - Île-de-France : le fléau des vols des vélos électriques à Paris ...

21/10/23 - A69 : une cimenterie incendiée par des centaines de membres des Soulèvements de la Terre...

20/10/23 - Vénissieux : la Poste des Minguettes fermée après un braquage à main armée... ras-le-bol... "Vénissieux va ressembler aux quartiers nord de Marseille si ça continue" ... trois hommes blessés par balles lors d'une fusillade...

17/10/23 - Le Blanc-Mesnil : un père de famille tué par balle dans sa voiture - Bastia : un membre du grand banditisme corse assassiné dans un bar...

16/10/2023 - Une pétition dénonce l'insécurité à Tours...

14/10/2023 - Bayonne : un homme de 27 ans abattu par balles dans la rue - Avignon : un jeune de 17 ans blessé par balle, quartier de la Rocade...

13/10/2023 -Toulouse : miné par les dealers, un McDonald’s ferme en centre-ville...

12/10/23 - Paris : Un homme étranglé dans la rue en plein après-midi pour sa montre de luxe - Attaque sur l’A1 : un dignitaire mongol dépouillé, 600.000 euros de préjudice - Peur de la balle perdue : à Nantes, le trafic de drogue source de règlements de comptes mortels...

11/10/2023 - "Ici, on trouve de l'héroïne à 6€ le gramme" : Meuse, des campagnes em­poison­nées par la drogue - Le gang de Géorgiens sillonnait l’Île-de-France à la recherche de pots cata­lytiques à voler...

10/10/2023 - Marseille : un point de deal visé par des tirs de kalachnikov - 36 fusillades dont 4 mortelles depuis le début de l'année à Nantes - Le poste de police municipale de Rillieux-la-Pape ciblé par des projectiles...

Pendant que M. Darmanin traque fictivement une drogue sans cesse plus présente et abor­dable, les urgences des hôpitaux paniquent : toujours plus, y échouent de jeunes hommes et femmes frappés d'un AVC ou d'un infarctus, après une prise de cocaïne ou d'ecstasy. Or ces ur­gentistes ignorent la chimie réelle des drogues qu'ingèrent leurs patients. Ne pou­vant les anes­thésier sous risque de mort, il leur faut attendre des heures la puri­fication du sang de ces dro­gués, au risque de lourdes complications.

Une preuve de plus que la drogue n'est pas dangereuse du fait qu'elle est inter­dite, mais inter­dite car dangereuse.

Au battage factice du ministre, s'ajoute le truquage à la baisse du nombre des infractions les plus pé­nibles et effrayante subies par les Français :

CAMBRIOLAGES des logements privés, avoués en 2022 par l'intérieur : 277 720 ; or avec le chiffre noir (% de ceux non-déclarés) on en est à 307 246. TOUTES les effractions, mainte­nant : (boutiques, locaux industriels, agricoles... bâtiments publics, etc.), derrière les omissions-Dar­manin, des statisticiens en trouvent en fait 512 077, 1 402/JOUR - près d'UN PAR MINUTE...

COUPS & BLESSURES VOLONTAIRES (Hors familles). L'État connaît 37% des cas réels, (compa­raison État 4001 et enquêtes "de victimation") ; 100% des brutalités commises en France en 2022 donnent le total accablant de 484 371 cas. Chaque jour en France, en fait, ± 1 325 de nos concitoyens se font "casser la figure" ; 55 par heure ; là aussi, près d'un par minute...