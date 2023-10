Suède : des gangs créent des cliniques médicales pour frauder l'aide sociale

Coincée par un problème de gangs violents qui est devenu tellement incontrôlable que le Premier ministre envisage de déployer l'armée pour atténuer le problème, l'Autorité suédoise des crimes économiques a tiré la sonnette d'alarme sur le fait que les gangs criminels organisés diversifient leurs entreprises, avertissant qu'ils sont en train de créer diverses entreprises éligibles à recevoir des fonds de l'État.

L'autorité, dont le mandat est d'enquêter et de poursuivre les actes financiers répréhensibles, affirme qu'avec leur incursion dans les entreprises soutenues par l'État comme les cliniques de santé, les centres de vaccination, les foyers familiaux et les opérations visant à prendre en charge les mineurs migrants non accompagnés, les gangs gagnent désormais plus d'argent de la criminalité financière que de la vente de stupéfiants, rapporte le nouveau portail suédois Samnytt .

« Nous constatons que les gens font des progrès dans les soins de santé, exploitent des centres de santé et des cliniques de vaccination », a déclaré Sara Persson, spécialiste de la criminalité à l'Autorité des crimes économiques, à la radio publique Sveriges Radio.

"Nous avons vu qu'ils se livraient au trafic de drogue, et c'est de cela qu'ils sont accusés", a poursuivi Persson . « Nous constatons également que les mêmes personnes dirigent des entreprises qui ont été poursuivies pour délits fiscaux, dans lesquelles elles se livraient, par exemple, à des opérations de conseil, d'accompagnement/de foyer familial et recevaient de l'argent des municipalités pour s'occuper des enfants [migrants] non accompagnés.

Selon Persson, les profits criminels issus de la fraude sociale organisée sont estimés à environ 6 milliards SEK (plus de 580 millions d'euros), soit environ deux fois plus que ce que les gangs tirent du trafic de drogue.

L'un des groupes criminels organisés qui profitent du système et des contribuables suédois pour gagner des millions d'euros est le réseau Foxtrot, supervisé de loin par l'un des criminels les plus recherchés de Suède, Rawa Majid, 36 ans, surnommé « le renard kurde » depuis la Turquie, où il a acquis la nationalité.

Malgré de nombreuses demandes d'extradition du gouvernement suédois, le gouvernement turc a refusé à plusieurs reprises d'extrader le baron de la drogue soupçonné d'être impliqué dans des attentats à la bombe, des fusillades et des meurtres, entre autres, en invoquant sa citoyenneté turque.

Cette nouvelle intervient quelques jours seulement après que le gouvernement suédois, en réponse aux attentats à la bombe en cours perpétrés par des gangs criminels ciblant ses rivaux, a annoncé qu'il établirait un nouveau registre des explosifs et que le Premier ministre Ulf Kristersson a appelé le commandant en chef du pays pour discuter d'un soutien militaire au pays.

« Nous sommes dans une situation très grave. Ce qui est extrêmement grave dans les explosions en particulier, c'est que de nombreux innocents sont touchés », a déclaré le ministre suédois de la Justice, Gunnar Strömmer, lors de l'annonce la semaine dernière.

Deux autres attentats à la bombe ont eu lieu dans des zones résidentielles de la banlieue de Stockholm, lundi 2 octobre au matin.