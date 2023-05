"Succession" : la série star qui nourrit les fantasmes cachés d’ultra-richesse de son audience “juste” riche

Nicholas Braun, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Jeremy Strong, Brian Cox, Matthew Macfadyen et Jesse Armstrong assistent à la première de la saison 4 de "Succession" de HBO au Jazz at Lincoln Center le 20 mars 2023 à New York.

La série "Succession" est revenue pour sa quatrième et dernière saison, donnant aux fans de la série une dernière occasion de voir les enfants de la riche famille Roy tenter désespérément de gagner l'approbation de leur père, magnat des médias, par tous les moyens nécessaires.

J'ai regardé tous les épisodes. Mais à un moment donné, j'ai commencé à me poser des questions : Où est l'intérêt de regarder un groupe de frères et sœurs odieux, choyés, qui se poignardent dans le dos ?

Inspirée par la famille du président de Fox Corp. Rupert Murdoch, avec des thèmes et une prémisse tirés du "Roi Lear" de Shakespeare, "Succession" raconte l'histoire d'un patriarche vieillissant qui doit décider lequel de ses quatre enfants le remplacera à la tête de l'entreprise.

Il est facile de supposer que l'attrait de la série réside en grande partie dans ses critiques ludiques des médias de droite et de la classe des milliardaires.

Mais à mon avis, la série s'adresse en fait à un public qui veut condamner les personnages principaux - tout en s'identifiant secrètement à leur quête de pouvoir et de plaisir.

Les contradictions de la classe libérale

Comme l'a expliqué David Brooks, chroniqueur au New York Times, dans son livre "Bobos in Paradise" - "bobo" étant le mot-valise de "bohème" et "bourgeois" - l'Amérique contemporaine est remplie de professionnels de la classe moyenne supérieure qui aspirent à être considérés comme des artistes vertueux, alors même qu'ils s'engagent dans la poursuite incessante de l'argent et du succès qui leur permet de gravir les échelons de la classe bourgeoise.

Pour masquer la culpabilité qu'ils peuvent ressentir face à leur carriérisme capitaliste, ils cherchent à signaler leur vertu et leur style à travers leurs habitudes de consommation. Ils peuvent payer plus cher pour acheter une voiture hybride afin de donner l'impression d'être de bons gestionnaires de l'environnement. Ils peuvent aussi débourser un ou deux dollars de plus pour acheter du café issu du commerce équitable.

L'art joue également un rôle dans la signalisation du statut. Dans son livre "Distinction", le sociologue Pierre Bourdieu explique comment le statut social et l'appréciation des arts sont souvent liés. Les personnes aisées, souligne-t-il, ont le temps et les ressources nécessaires pour s'adonner à des activités qui n'ont pas de fonction pratique directe.

Les classes populaires, quant à elles, doivent constamment penser à la nécessité et au peu de temps et d'argent dont elles disposent.

En fin de compte, Bourdieu soutient que les masses ont tendance à éviter de s'intéresser à l'art et de regarder des films qui privilégient la forme à la fonction parce qu'elles n'ont pas le luxe de consacrer du temps et de l'argent à ces expériences.

C'est HBO, pas la télévision de masse

Comme tant d'autres émissions acclamées sur le câble premium, "Succession" s'adresse aux téléspectateurs - les professionnels des classes moyennes et supérieures - qui peuvent se permettre de payer des abonnements mensuels à la diffusion en continu.

Pour attirer ces téléspectateurs, HBO doit se différencier des chaînes de télévision et des autres services de diffusion en continu. Pour ce faire, elle inclut des scènes de nudité, de violence et de blasphème qui ne seraient pas autorisées sur les chaînes de télévision. Elle cherche également à mettre en avant la grande valeur de production de ses séries.

Dans "Succession", le discours et le comportement non censurés de la série lui confèrent un certain réalisme. Mais la série est également désireuse de faire étalage de son flair cinématographique : des angles de caméra étranges et des couleurs saturées imprègnent chaque scène. Ces techniques esthétiques créent un effet de distanciation sur le public ; il est difficile d'échapper au sentiment qu'il s'agit d'un monde factice soigneusement élaboré.

Comme je l'affirme dans mon livre "Political Pathologies from The Sopranos to Succession", cette combinaison du vrai et du faux permet à des émissions télévisées de prestige comme "Succession" de se présenter à la fois comme un miroir du monde et comme une peinture fictive pleine de fioritures stylistiques.

Cette distance et cette dualité permettent au public d'avoir l'impression de faire partie de ce monde, tout en lui donnant l'espace nécessaire pour se détacher de toute forme de complicité et d'identification avec les pires excès des personnages de la série.

Les deux côtés de la médaille

Tout comme les professionnels de la classe moyenne supérieure peuvent chercher à dissimuler leur matérialisme grossier par des signaux de vertu et une consommation basée sur le statut, la série utilise sa propre ironie pour révéler qu'elle sait ce qu'elle fait, afin de pouvoir continuer à satisfaire les désirs antisociaux des téléspectateurs.

Les téléspectateurs aisés de la série peuvent souhaiter maudire leurs collègues et leurs subalternes ou s'offrir des luxes hors de prix, mais ils savent qu'ils doivent se restreindre - les règles de leur monde social l'exigent - et ils se tournent donc vers la fantaisie et les médias populaires pour vivre leurs désirs refoulés.

À l'instar des hommes politiques qui disent une chose mais agissent de manière contradictoire, la série elle-même envoie simultanément deux messages opposés. Le premier message est que chacun devrait être libre de dire et de faire ce qu'il veut. L'autre message est que ce type de comportement égoïste doit être rejeté parce qu'il sape la société et les relations personnelles.

Janet Malcolm, écrivaine du New Yorker décédée en 2021, a souvent exploré les façons dont ces contradictions étaient enracinées dans la culture américaine. Comme elle l'écrit dans son livre "The Journalist and the Murderer", "la société sert de médiateur entre les extrêmes que sont, d'une part, une morale intolérablement stricte et, d'autre part, une permissivité dangereusement anarchique... L'hypocrisie est la graisse qui permet à la société de fonctionner de manière agréable, en tenant compte de la faillibilité humaine et en conciliant les besoins humains apparemment inconciliables d'ordre et de plaisir".

L'humour et l'ironie constituent l'un des principaux moyens de médiation des forces opposées de l'ordre social et du plaisir individuel. La clé de la comédie est donc qu'elle permet aux gens de dire et de ne pas dire la même chose, de transgresser tout en étant protégés par l'humour.

Dans "Succession", les personnages, comme Tom, déclarent quelque chose, puis se rétractent immédiatement et le nuancent. Tout au long de la série, il menace constamment son jeune collègue, Greg, avant de faire marche arrière et de lui dire qu'il ne fait que plaisanter - pour ensuite répéter la même menace.

Le pouvoir de l'information par câble

Les contradictions des personnages de la série - et de la classe libérale en général - se reflètent dans les dernières décennies de la politique américaine.

L'ancien président des États-Unis, Bill Clinton, en est un exemple : il a inauguré une stratégie politique appelée "troisième voie". Pour se maintenir au pouvoir, le président démocrate a souvent fait adopter des politiques républicaines telles que la réforme de la protection sociale, la déréglementation financière et la guerre contre la drogue. Cette idéologie repose sur le désir d'être à la fois conservateur et libéral.

Au fil du temps, le parti démocrate est devenu représentatif des élites de la classe moyenne supérieure qui voulaient encore être perçues comme progressistes. Le parti républicain, quant à lui, a caché son intérêt pour les politiques destinées aux super riches en prétendant se préoccuper du sort de la classe ouvrière blanche abandonnée.

Dans les deux cas, les chaînes câblées et les médias fictifs ont joué un rôle important en dissimulant les tensions du conflit de classes derrière le mur d'une guerre culturelle.

Dans "Succession", Waystar RoyCo, le conglomérat d'information de droite appartenant à Logan Roy, attise souvent les flammes de la guerre culturelle. Pour sa part, Logan affirme souvent qu'il contrôle le président et que c'est à lui de choisir le prochain dirigeant de la nation. Le pouvoir de Logan ne provient donc pas principalement de son argent, mais de son influence sur les médias.

Puisque les médias sont considérés comme l'entité politique la plus puissante de la série, je me demande parfois ce que "Succession" dit de son propre statut de série télévisée populaire. La série revendique-t-elle un immense pouvoir social ou utilise-t-elle l'humour et la métafiction pour se dégager de toute responsabilité ?

La réponse à ces questions doit être à la fois oui et non : la série reflète la réalité politique du pays, mais elle alimente aussi les fantasmes sous-jacents qui façonnent les convictions politiques des téléspectateurs.

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.