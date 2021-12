Le président Emmanuel Macron prend la parole lors de sa visite sur le campus de la Station F à Paris, le 9 octobre 2018.

Emmanuel Macron était très content du défilé des licornes françaises mises à l’honneur par BFM Business. Il avait fait le pari qu’il y aurait au moins 25 licornes françaises en 2025. Il sait que son objectif sera plus que réalisé. A l’époque, peu de gens savaient ce qu’était une licorne. Dans la mythologie, oui, l’animal est doué de pouvoirs magiques mais dans le monde des affaires, les licornes sont des jeunes entreprises, non cotées en bourse, dont la valorisation dépasse le milliard de dollars.

Les aficionados d‘Emmanuel Macron ne vont pas manquer d’accrocher cet exploit au bilan du président sortant, sauf que la majorité de l’opinion publique se montre beaucoup moins enthousiaste.

La question est de savoir ce que raconte ces 23 licornes sur l’économie française et ce qu’elles apportent à la collectivité. Les réponses ne sont pas évidentes.

La liste des 23 entreprises nous donne quand même quelques pistes.

Lydia, le leader du paiement mobile entre amis. L'entreprise propose depuis de nouveaux services financiers, comme un livret d'épargne et même du trading. Née en 2011, elle vient tout juste de devenir licorne, elle vaut 1 milliard de dollars.

Doctolib s'est imposée sur le secteur de la santé en permettant de prendre rendez-vous en ligne avec des professionnels de santé. Née en 2013, 1 milliard de dollars.

BlaBlaCar, plateforme leader en Europe pour le covoiturage, puis du transport en bus. Née en 2006, 2 milliards de dollars.

OVH Cloud, entreprise qui s’est spécialisée dans la gestion et le stockage des data. Née en 1999, 4 milliards de dollars.

À Lire Aussi

Pourquoi les licornes se multiplient

Swile, objectif : devenir leader mondial des cartes paiement destinées aux salariés, pour gérer tous leurs avantages (titres restaurant, chèques cadeaux…) et une application qui permet de mesurer et d’agir sur l’engagement des collaborateurs. Née en 2016, 1 milliard de dollars.

Sorare, leader des cartes à jouer virtuelles, façon Panini, rendues uniques grâce à la technologie blockchain. Certaines sont plus rares et peuvent ainsi être achetées en ligne à d'autres joueurs ou via un système d'enchères sur le site. Née en 2018, 4,3 milliards de dollars.

Manomano, marketplace leader spécialiséesurle marché du bricolage en ligne, 50 millions de visiteurs uniques par mois, elle vise désormais les marchés allemand et britannique. Née en 2012, 2,6 mds de dollars.

Aircall, startup qui associe la téléphonie aux logiciels professionnels, comme ceux dédiés à la relation client. 100 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Née en 2014, 1 milliard.

Shift, éditeur de logiciel pour les assureurs, qui vise à automatiser et prévenir la fraude, la faute et les abus avant de procéder au paiement, en s'appuyant sur la data. Née en 2013, 1 milliard de dollars.

Ledger, plateforme de portemonnaies virtuels sécurisés pour les crypto monnaies. Elle entend devenir la référence de l’ensemble de l’écosystème des crypto actifs. Née en 2014, 1,5 milliard de dollars.

Backmarket ; spécialiste de la vente en ligne de produits électroniques reconditionnés, marché dynamique: un smartphone sur 10 vendu est aujourd’hui reconditionné... Ce qui représente environ 2 millions d’appareils. Née en 2014, 1 milliard de dollars.

À Lire Aussi

Les licornes françaises et les USA

Alan, assureur qui mise sur des services digitalisés et innovants. Dernière nouveauté en date : un chat pour échanger avec un médecin. Et trouver rapidement des réponses pour les petits soucis du quotidien, notamment pour les parents. Née en 2016, 1,4 milliard de dollars.

Iad, le Uber de l’immobilier. Un réseau exclusivement constitué d'agents commerciaux indépendants qui vient concurrencer les réseaux historiques comme Orpi ou Century 21. Née en 2016, 1,4 milliard de dollars.

Contentsquare, l’entreprise vend des logiciels qui permettent d'analyser les comportements d'un internaute sur un site ou une application donnée (mouvements de la souris ou du doigt sur l'écran, temps passé sur une page, déplacement à l'intérieur du site...)

Née en 2012, la valorisation est de 2,8 milliards d’euros.

Vestiairecollective, plateforme spécialisée dans le luxe de seconde main. Le marché de la seconde main devrait atteindre plus de 60 milliards de dollars d’ici 2025. Née en 2009, valorisée aujourd’hui 1,7 milliard d’euros.

Woodoo, startup française spécialisée dans les jeux sur mobile, aux graphismes simples et au gameplay très addictif comme Helix Jump, téléchargé plus de 500 millions de fois. Née en 2013, cette entreprise vaut 1,7 milliard.

Mirakl fournit des solutions logicielles de marketplace, de dropship et de développement d’écosystèmes. Ses clients: Carrefour, Conforama, Office Depot ou Darty. Née en 2012, 3,5 milliards.

Meero propose des outils et des services pour les photographes professionnels afin de réduire considérablement le travail de retouche et de l’automatiser grâce à des algorithmes. Succès mondial, née en 2014, valorisée 1 milliard.

À Lire Aussi

Starts-ups de la Tech : le grand réveil européen ?

Veepee, Ex-Vente-Privee.com, une des plus ancienne de sa catégorie. VeePee est le 4ème site français de mode en ligne, continue son développement à l'international. Née en 2004, valorisée 1 milliard de dollars.

Deezer, concurrent français de Spotify, permet d'écouter de la musique en streaming. Née en 2007 et vaut 1 milliard.

Owkin utilise l'intelligence artificielle pour comprendre pourquoi l'efficacité des médicaments varie d'un patient à l'autre, et ainsi améliorer le processus de développement de médicaments. Née en 2016, l’entreprise est valorisée 4,5 milliards.

Dental propose des solutions de soins connectés aux professionnels de la santé dentaire et à leurs patients à travers des consultations virtuelles ou le suivi à distance des traitements. Née en 2012, valorisée à 1,5 milliard.

Cette liste d’entreprises qui montent les marches de la performance en cette fin d’année est certes intéressante, surtout pour ceux qui pratiquent le fétichisme des chiffres. Mais la question la plus intéressante est de savoir ce qu’elle raconte sur l’histoire du système économique français.

1e point, ce hit-parade est évidemment démonstratif de la capacité du système à préempter la modernité. La plupart de ces startups ont grossi, d’une part en surfant sur la vague digitale en proposant des services nouveaux pour aider les entreprises traditionnelles à s’adapter au changement d’habitudes du consommateur. Notamment dans la distribution, les exemples de marketplaces ne manquent pas. Mais beaucoup ont émergé dans la vague Covid en participant à la modernisation du système de santé (Doctolib n’est pas le seul exemple).

2ème point, il existe une bulle financière autour de ces entreprises, qui enchainent les unes après les autres les levées de fonds records. Cette émergence d’une nouvelle économie est valorisée par le monde de la finance, d’où le nombre de licornes qui se multiplie mais ce n’est pas spécifique à la France. Il y a en Espagne, en Italie et en Allemagne, autant de jeunes entreprises sur les mêmes secteurs ou presque.

Ca signifie que pour toute licorne, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour arriver à la cheville de ceux qui dominent véritablement l’industrie digitale mondiale. Les Gafam côté américain, et les équivalents chinois côté Asie du Sud-est.

Et sur le chemin futur, les licornes françaises sont loin d’être championnes du monde, sauf quand elles sont sur un marché de niche très étroit.

Les champions tricolores dans le monde sont encore solides mais ils datent des années 1980 : le luxe, l’agroalimentaire, l’aéronautique et les équipements militaires.

Que vont devenir nos licornes ? Il y a trois chemins possibles pour elles.

1) Rester sur leur marché de niche mais il faut mettre en place des barrières à l'entrée très solides très solides;

2) Trouver une consolidation au niveau européen est évidemment la solution la plus courageuse et la plus glorieuse pour ceux qui croient à une construction européenne mais ça nécessite un effort politique des principaux partenaires et on en est loin.

3) Se laisser racheter par des américains : tout le monde y pense et les pouvoirs politiques le craignent.

Les fondateurs de licornes, eux, l’espèrent. Aujourd’hui, les GAFA et champions de la tech américains sont ceux qui sont susceptibles de mettre le plus d’argent sur la table pour racheter des boites. Et dans ce cas-là, c’est le jackpot pour ces entrepreneurs.