Adam Taylor enseigne tous les aspects de l'anatomie aux étudiants en médecine et en biomédecine. Il a une passion pour la compréhension de la formation du corps humain et de son fonctionnement, tant dans la santé que dans la maladie.

Ses recherches portent sur l'arthrose, la dégénérescence et le renouvellement du cartilage et des os. Il a commencé à travailler sur une forme rare d'arthrose, l'alcaptonurie, qui est toujours étudiée dans mon laboratoire. Ses travaux sur cette maladie l'ont amené à s'intéresser également à l'arthrite et au renouvellement des tissus articulaires en réponse à une ou plusieurs maladies, grâce aux découvertes faites dans le cadre de l'étude de l'alcaptonurie.