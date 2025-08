Minute Tech

SOS tarification personnalisée : L’IA permet désormais aux entreprises d’adapter leurs prix à vos comportements. Et voilà comment échapper à leur stratégie

Delta Air Lines n’est pas seule : de plus en plus d’entreprises utilisent l’intelligence artificielle pour proposer des prix individualisés, selon le profil de chaque client. Si cette tarification sur mesure maximise les profits, elle soulève de sérieuses inquiétudes. Manque de transparence, exploitation des données personnelles, discriminations invisibles… Le tout-numérique pourrait bien faire disparaître l’idée même de prix unique, au détriment des consommateurs les plus fragiles.