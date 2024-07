Sophie de Menthon : « Interrogés, 33,6% des entrepreneurs affirment être plutôt confiants si le RN arrivait au pouvoir, 0% si c’était le NFP »

Marine Le Pen et Jordan Bardella.

Sophie de Menthon est présidente du Mouvement ETHIC (Entreprises de taille Humaine Indépendantes et de Croissance) et chef d’entreprise (SDME).

Atlantico : Pourquoi avez-vous sondé les chefs d’entreprise par rapport au second tour des élections législatives ?

Sophie de Menthon : La confusion de cette élection est telle depuis la dissolution qu’il m’est apparue nécessaire de comprendre les vraies inquiétudes des chefs d’entreprise, sachant que le patronat a choisi de se montrer extrêmement prudent en suivant la ligne gouvernementale de renvoyer les extrêmes à leurs conditions, jetant l’opprobre de la même façon sur les deux, et pire pour le RN.

Qu’est-ce que ce sondage révèle ?

En fait cela apporte le point de vue -si l’on extrapole- de tous les entrepreneurs, entreprises dont on n’a absolument pas entendu parler sauf pour que les candidats aillent délivrer la bonne parole, mais pas pour leur demander leurs avis. Les organisations patronales et les politiques ont décidé où était le camp du bien, relayés par les médias. Or, le camp du bien pour un chef d’entreprise c’est ce qui permet à son entreprise de survivre et de se développer.

Que ressentent les chefs d’entreprise ?

Globalement, l’inquiétude est absolument partout avec toutefois des nuances très marquées.

Exemple : si 59% des patrons sont inquiets face au NFP, 48,1% le sont devant le RN ; mais le niveau d’inquiétude n’est pas le même.

Ainsi, si le NFP avait le pouvoir 24,1% des chefs d’entreprise envisageraient de partir à l’étranger. Aucun si c’était le RN…

Sur une échelle de confiance de 1 à 10 : 33,6% des entrepreneurs affirment être plutôt confiants si le RN est au pouvoir (10% des patrons seraient plutôt satisfaits). En cas du NFP, 0% des interrogés se déclarent confiants.

Ce qui est également intéressant c’est que le climat des entreprises se ressent de cette guérilla politique généralisée : 64,6% des salariés sont déstabilisés.

En conclusion, il est intéressant de voir que si les deux programmes économiques sont déconsidérés, la révolte que l’on sent chez les interviewés vient majoritairement de la manipulation qualifiée de « cuisine ou tambouille électorale » qui ne respecte pas les intentions de vote initiales, encore moins en matière économique, et ce, en voulant influencer par des désistements incohérents. Un délit de démocratie puisque les consignes viennent d’en haut ? Les chefs d’entreprise cherchent en vain toute trace d’un libéralisme quelconque et d’une volonté d’écoute des chefs d’entreprise de toutes tailles et de tous secteurs. Le mépris des chefs d’entreprise pour la classe politique est encore redescendu d’un cran.

Personnellement, j’estime que c’est aux entreprises (patrons et salariés) maintenant de reprendre les rênes pour le bien commun dans un sursaut de bon sens.

Le sondage d’ETHIC

Etat d’esprit des chefs d'entreprise devant la perspective des résultats du 2nd tour

Résultats

Synthèse :

166 dirigeants d’entreprise du mouvement ETHIC ont répondu (pour moitié de PME (47%), à trois quarts basés en région parisienne (77,1%)).

77,1% pensent que les mouvements patronaux ne se sont pas suffisamment exprimés sur les conséquences de ces élections législatives sur les entreprises.

79,5% estiment que les entrepreneurs et leurs salariés n’ont pas été suffisamment pris en considération dans cette campagne aux législatives.

43,4% disent suspendre leurs décisions en attendant de voir la stabilité du prochain gouvernement ; 15,6% disent avoir déjà renoncé à des investissements/recrutements/projets.

Le climat social de cette campagne se ressent chez leurs salariés selon 64,6% des dirigeants sondés.

59,1% se disent inquiets et très inquiets pour leur entreprise si le Nouveau Front Populaire devient majoritaire ou partenaire du gouvernement ; 24,1% envisageraient de s’installer à l’étranger ; et 8,4% n’auraient plus aucun espoir.

48,1% se disent inquiets et très inquiets pour leur entreprise si le Rassemblement national devient majoritaire ou partenaire du gouvernement ; mais pour 31,3% des sondés, cela n’aurait pas d’incidence sur leur gestion.

Sur une échelle de confiance de 1 à 10 (1 = pas du tout confiant ; 10 = tout à fait confiant), 100% des sondés indiquent n’être plutôt pas confiants en cas d’arrivée du Nouveau Front Populaire au pouvoir (note entre 1 et 5).

Sur une échelle de confiance de 1 à 10 (1 = pas du tout confiant ; 10 = tout à fait confiant), 53% des sondés indiquent n’être plutôt pas confiants (note entre 1 et 4) en cas d’arrivée du Rassemblement national au pouvoir ; 33,6% indiquent être plutôt confiants (note entre 6 et 10) : soit 20 points de différence.

Echantillon : 166 adhérents du mouvement ETHIC.

- Dirigeants de PME : 47%

- Dirigeants de TPE : 31,3%

- Dirigeants d’ETI : 10,8%

- Dirigeant de micro entreprise : 8,4%

- Dirigeant de grande entreprise : 1,2%

- Dirigeant de fédération : 1,2%

Basés :

- En région parisienne : 77,1% (Paris compris = 51,8+25,3)

- Dans le Sud de la France : 10,8%

- Reste : Ouest, Est, Nord de la France

Actuellement, les chefs d’entreprise interrogés disent :

- 43,4% : Suspendre toutes leurs décisions en attendant de voir la stabilité du prochain gouvernement

- 37,3% : Ne rien changer

- 15,6% : Suspendre leurs investissements et/ou renoncer à des recrutements et/ou annuler déjà certains projets (7,2 + 6 +2 ,4)

- 3,6% : Être confiant dans l’avenir politique de la France

Le climat social de cette campagne se ressent chez les salariés :

o Oui : 64,6%

o Non : 35,4%

A la question : « En tant que chef d’entreprise – et non pas par rapport à vos opinions politiques personnelles – quelle serait votre réaction :

si le Nouveau Front Populaire devenait majoritaire ou partenaire du gouvernement ? »

Réponses :

Je serais très inquiet pour mon entreprise : 45,8%

J’envisagerais de m’installer à l’étranger : 24,1%

Je serais inquiet pour mon entreprise : 13,3%

Je n’aurais aucun espoir : 8,4%

Cela n’aurait pas d’incidence sur ma gestion : 4,8%

Je ne sais pas : 3,6%

Je serais plutôt satisfait : 0

si le Rassemblement National devenait majoritaire ou partenaire du gouvernement ? »

Réponses :

Je serais inquiet pour mon entreprise : 36,1%

Cela n’aurait pas d’incidence sur ma gestion : 31,3%

Je serais très inquiet pour mon entreprise : 12%

Je serais plutôt satisfait : 10,8%

Je ne sais pas : 4,8%

J’envisagerais de m’installer à l’étranger : 3,6%

Je n’aurais aucun espoir : 1,2%

Par rapport à la situation actuelle avec 2 blocs politiques, quel est votre indice de confiance pour votre entreprise si le Rassemblement National arrive au pouvoir ( /10) ?

- 53% notent leur confiance entre 1 et 4

- 33,7% notent leur confiance entre 6 et 10

Nota : 1 = pas du tout confiant ; 10 = tout à fait confiant ; 5 = « neutre » / « ne sais pas »

Par rapport à la situation actuelle avec 2 blocs politiques, quel est votre indice de confiance si le Nouveau Front Populaire arrive au pouvoir ( /10)

- 97,6% notent leur confiance entre 1 et 4

- Aucun ne note sa confiance entre 6 et 10

Souhaitez-vous que le « Nouveau Front Populaire » éclate ?

- Oui : 85,5%

- Non : 3,6%

- Ne sait pas : 10,8%

« Pensez-vous que les mouvements patronaux se sont suffisamment exprimés sur les conséquences de ces élections législatives sur les entreprises ? »

- Non : 77,1%

- Oui : 16,9%

- Ne sait pas : 6%

« Estimez-vous que les entrepreneurs et leurs salariés ont été suffisamment pris en considération dans cette campagne aux législatives ? »

- Non : 79,5%

- Oui : 6%

- Pas vraiment : 14,5%