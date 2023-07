Sommet de l’Otan : le choix désastreux d’Emmanuel Macron concernant l’Asie ?

Emmanuel Macron et Xi Jinping lors d'une visite officielle.

Atlantico : La réunion des pays membres de l’OTAN à Vilnius a été l’occasion, pour Emmanuel Macron, de se positionner sur certaines questions concernant l’Asie. Ainsi, le chef de l’Etat français a décidé de s’élever contre l’ouverture d’un bureau de l’OTAN à Tokyo, dont l’objectif consiste à assurer la sécurité du pays face à la Chine. Comment expliquer un tel choix du président ?

Sophie Boisseau du Rocher : Paris a toujours été clair sur la question : un bureau de l'OTAN à Tokyo éloignerait l'organisation de ses objectifs fondamentaux centrés sur l'Atlantique Nord (article 5 et 6 de ses statuts). Ce serait en quelque sorte "l'étirement de trop". L'OTAN peut s'intéresser à la situation sécuritaire en Asie et le fait d'ailleurs depuis plusieurs années au nom de l'indivisibilité de la paix. Mais pour cette fonction, les ambassades et conseillers de défense assureraient très bien cette tâche. Recourir à un bureau permanent reviendrait à envoyer un mauvais signal, un signal qui ajouterait à une confusion déjà palpable.



A quel point est-ce une erreur stratégique au regard d’une part de la menace chinoise et d’autre part de nos liens privilégiés avec certains pays d’Asie du Sud-Est, dont le Japon ?



Il ne me semble pas qu'il s'agisse d'une erreur stratégique et il est nécessaire de remettre cette décision dans une juste perspective : un bureau n'est pas un organe opérationnel ! A nouveau, l'Asie n'est pas dans le spectre géographique de l'OTAN et quand il y a eu une tentative de créer un bureau Asie du Sud-Est (l'OTASE a "fonctionné" de 1954 à 1977), cela n'a pas fonctionné. A nouveau, la décision du président Macron est juste : il ne faut pas tout mélanger, les enjeux militaires en Asie méritent une attention particulière et différentes stratégies (Indo-Pacifique / QUAD / AUZUS) tentent d'y répondre. Nous maintenons une présence militaire en Asie, avec des partenariats privilégiés et engagés auprès de certains pays en Asie du Nord-Est (Japon) comme en Asie du Sud-Est (Singapour, Malaisie, Vietnam et de plus en plus Indonésie et Philippines); l'objectif de la France, qui a des ressources limitées, est de continuer à approfondir la confiance, pas d'éparpiller ses ressources. En outre, la forte présence des Etats-Unis au sein de l'OTAN pourrait aussi biaiser les jeux et nos propres intérêts.





Quelles conséquences pourraient avoir cette décision sur la coopération entre la France et les pays d’Asie, à commencer par le Japon ?

D'après mes contacts, les réactions sont positives : les pays d'Asie (Asie du Sud-Est principalement) craignent avant tout d'être entraînés dans un conflit qui les dépasserait et sur lequel ils n'auraient aucune maîtrise; les souvenirs de la Guerre froide sont encore chauds. L'obsession américaine d'une concurrence chinoise les angoisse. Personne n'est dupe sur les intentions chinoises de défier la prédominance américaine dans la région : mais une réponse frontale est-elle la meilleure tactique face à un acteur qui joue le temps long, voire très long, et qui a des ressources importantes ? Discuter et préparer une riposte adaptée leur paraît plus cohérent. C'est là-dessus qu'il faut les aider et, à ce titre, notre contribution peut aider à améliorer le niveau de sécurité en maintenant un engagement visible et clairement interprétable (cf le respect de la libre circulation maritime par exemple). Pas en attisant des jeux dangereux.



Emmanuel Macron est connu pour sa tendance à courtiser la Chine, à tout le moins à la ménager. Est-ce une erreur de stratégie ?

Il semble effectivement qu'Emmanuel Macron soit tombé lors de sa dernière visite à Pékin dans le piège de séduction tendu par Xi Jinping. Et c'est fort regrettable car, à présent, la stratégie et les modes opératoires du président chinois sont bien analysés. Le président avait été prévenu de cette tactique employée par Xi Jinping. Paraître en position d'influence (le président Xi Jinping sait flatter les orgueils et induire en erreur sur l'intérêt qu'on représente) et espérer des gains économiques pour nos entreprises ne justifie pas cette démission de la part d'un président avisé. Car on le sait aussi: Taïwan représente un enjeu d'abord symbolique et cristallise au final, la rivalité systémique entre monde "libre" et monde "autoritaire". De quel côté nous positionnons-nous ? L'ambivalence du président Macron a fait douter de nombreux partenaires de la France en Asie : son orgueil a eu un coût réel en termes de crédibilité et d'image de la France. Il aurait eu une réponse subtile et avisée, cela lui aurait permis de gagner le respect du président Xi Jinping et le respect de nos partenaires.

