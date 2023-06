Si vous pensiez que nous sommes en plein déclin moral, cette étude publiée dans Nature a de sérieux arguments pour vous convaincre… du contraire

Des manifestants participent à une marche citoyenne le 17 juin 2018, en soutien aux migrants et réfugiés, suite à la crise de l'Aquarius.

Atlantico : Vous avez récemment publié une étude "The illusion of moral decline" (L'illusion du déclin moral) dans la revue Nature. Dans quelle mesure le sentiment d'un déclin est-il illusoire ?

Adam Mastroianni : Tout à fait. Il existe de très bonnes preuves que les gens ne sont pas devenus moins gentils, honnêtes, éthiques, etc.

Comment mesure-t-on le déclin moral d'une société et dans ce cas, la persistance de la moralité des sociétés ?

Les gens utilisent le mot « moralité » pour signifier beaucoup de choses différentes. Nous l'utilisons pour désigner les valeurs, les traits et les comportements que toute personne raisonnable considérerait comme prosociaux : se soucier des autres, dire la vérité, céder sa place dans le bus à quelqu'un qui en a besoin, etc.

Il n'y a pas de mesures objectives de la façon dont ces choses ont changé au fil du temps. Heureusement, il existe de nombreuses mesures subjectives : des sondages où l'on demande aux gens des choses comme « Avez-vous été traité avec respect toute la journée d'hier ? ou "Au cours de la dernière année, avez-vous gardé les animaux domestiques ou les plantes de quelqu'un pendant son absence ?" Nous avons trouvé plus de 100 de ces enquêtes qui ont été administrées sur des dizaines d'années, et en aucun cas nous ne trouvons de changement significatif au fil du temps.

Qu'est-ce qui peut expliquer la perception dans la population que la moralité est en baisse si elle n'est pas étayée par les données ?

Il y a probablement plusieurs phénomènes en jeu, mais deux d'entre eux en particulier peuvent se combiner pour produire une illusion de déclin moral. Premièrement, les gens sont exposés de manière biaisée aux informations négatives : vous entendez principalement parler des mauvaises choses que les gens font et vous y prêtez attention. Deuxièmement, les gens ont une mémoire biaisée : la gravité des mauvais souvenirs s'estompe plus rapidement que la qualité des bons souvenirs. Ces deux phénomènes sont bien établis, et lorsque vous les associez, vous pouvez créer l'illusion que les choses vont mal aujourd'hui, mais elles étaient bonnes avant.

Pourquoi sommes-nous si susceptibles de croire au déclin moral ?

C'est un peu surprenant que nous le soyons, car vous pourriez penser que les gens seraient motivés à voir le présent comme meilleur que le passé. Les mécanismes cognitifs qui produisent cette illusion semblent assez puissants.

Quels sont les risques d'une société qui pense à tort que la morale est en déclin ?

Si vous pensez que la moralité est en déclin, vous souhaitez probablement changer quelque chose dans la société pour inverser cette tendance : bannir les mauvais livres ! Videz les entreprises de médias sociaux! Débarrassez-vous des politiciens ! Mais rien de tout cela n'inversera cette tendance, car la tendance n'existe pas.

Que faut-il faire ?

Le meilleur antidote à l'illusion du déclin moral est l'humilité. Il est très facile d'avoir l'impression de savoir à quoi ressemblait le passé, mais très difficile de savoir à quoi il ressemblait réellement. Il nous a fallu cinq ans et 12 millions de points de données pour obtenir une réponse à moitié décente sur cette seule question !

Des exemples de meurtres horribles, d'actes d'irrespect font la une des journaux ? Y a-t-il une responsabilité des médias et du débat public sur ce sentiment de démoralisation ?

Certaines choses horribles valent la peine d'être connues, mais elles doivent être mises en contexte. Si tout ce dont vous entendez parler, ce sont des meurtres, vous pouvez penser à tort qu'ils sont beaucoup plus répandus qu'ils ne le sont réellement.

Est-il possible qu'à mesure que les sociétés se civilisent de plus en plus, nous devenions moins tolérants aux actions immorales ?

Peut-être, mais il est également possible que certaines actions auparavant considérées comme morales soient désormais considérées comme immorales, et vice versa. Nous nous sommes concentrés sur les formes de moralité les plus consensuelles précisément pour cette raison : abandonner sa place dans un bus est une bonne chose à faire aujourd'hui, et c'était une bonne chose à faire il y a 50 ans.

Le président français Emmanuel Macron s'est récemment dit inquiet d'un « processus de décivilisation ». Peut-il y avoir décivilisation s'il n'y a pas de déclin moral ?

Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là, mais s'il voulait dire que les gens sont moins susceptibles de bien se traiter aujourd'hui qu'avant, il se trompe complètement.