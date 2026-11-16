ATLANTI-CULTURE
16 novembre 2026
"Si c’est un homme" de Primo Levi : est-il possible de rester un homme dans les conditions de vie imposées par le Lager ?
La version livre audio de "Si c’est un homme" de Primo Levi est édité par Audiolib.
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Si c'est un homme
de Primo Levi
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A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
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