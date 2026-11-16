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Blurred backgroundLa version livre audio de "Si c’est un homme" de Primo Levi est édité par Audiolib.
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ATLANTI-CULTURE

16 novembre 2026

"Si c’est un homme" de Primo Levi : est-il possible de rester un homme dans les conditions de vie imposées par le Lager ?

La version livre audio de "Si c’est un homme" de Primo Levi est édité par Audiolib.

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Si c'est un homme

de Primo Levi

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MOTS-CLES

Si c'est un homme , Primo Levi , culture , culture tops , lager , seconde guerre mondiale , Auschwitz , camp de concentration , Italie , Allemagne , Allemagne Nazie , camps de la mort , Raphaël Enthoven , Audiolib , livre , livre audio , audio livre , prisonniers , Shoah

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Ruault pour Culture-Tops

Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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