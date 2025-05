DISNEY X

Sexe, maladie et émotions fortes : une thérapeute analyse la série « Dying for Sex » de Disney

Atteinte d’un cancer incurable, Molly décide de ne pas mourir sans s’être découverte pleinement. Avec une audace désarmante, la série Dying for Sex explore le désir, la domination, le trauma, et le pouvoir retrouvé sur son corps et sa vie. Un récit bouleversant où sexualité rime avec autonomie, et où mourir devient, paradoxalement, une façon d’apprendre à vivre.