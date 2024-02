Selon une étude, être enceinte est une maladie

L’étude norvégienne est précise et documentée ?

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Les symptômes en sont connus : un gros ventre. Il est tout à fait injuste que les hommes soient épargnés mais peut-être qu’avec le progrès de la science, il y aura des hommes enceints !

L’étude norvégienne est précise et documentée. Après avoir étudié des centaines de cas, son diagnostic est sans appel : il s’agit bien d’une maladie ! Certes elle n’est pas contagieuse mais l’effet d'entraînement joue son rôle. Il est vrai que la grossesse est une affliction terrible. « Les femmes enceintes en sont atteintes, leur gros ventre est un fardeau. » Et, toujours selon les mêmes savants fous, « elles peuvent en mourir ». Comment s’attrape cette maladie ? « Quand un élément pathogène entre dans le corps de l’autre. » Voilà qui est clair : on n'a hélas pas trouvé de vaccin contre cette maladie. La fellation est peut-être une solution !