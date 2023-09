Selon l’agence internationale de l’énergie, l’objectif neutralité carbone est encore atteignable d’ici 2050 (mais les efforts devront être massifs)

Une voiture électrique lors d'une phase de recharge.

Jack Marley est membre de la rédaction de The Conversation et spécialiste en matière d’environnement et d’énergie.

À l'échelle mondiale, le rythme auquel les gens installent des panneaux solaires et achètent des véhicules électriques est « parfaitement conforme » à ce que les experts considèrent comme nécessaire pour atteindre zéro émission nette d'ici 2050. C'est selon Fatih Birol, l'économiste qui dirige l'organisme mondial de surveillance de l'énergie, l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Grâce à une augmentation « stupéfiante » de la production d’énergie propre et des investissements au cours des deux dernières années seulement, la perspective d’arrêter le réchauffement climatique à 1,5°C reste intacte, a-t-il ajouté. Après un été de catastrophes climatiques sans précédent en Libye, en Grèce et au Canada, la crainte devrait-elle se transformer en optimisme ?

Dans une récente mise à jour sur les progrès de l’humanité en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’AIE a conclu que d’ici 2030 :

la demande de combustibles fossiles doit chuter de 25 %

l'efficacité énergétique des maisons, des véhicules et autres appareils électroménagers doit doubler

les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier doivent diminuer de 75 %

Le rapport suppose que la capacité d’énergie renouvelable devra tripler et remplacer rapidement le charbon, le pétrole et le gaz d’ici la fin de cette décennie pour se prémunir contre des niveaux de réchauffement catastrophiques. Mais bien que des sources comme l’énergie solaire défient constamment même les prévisions les plus optimistes, les combustibles fossiles n’ont pratiquement pas bougé : ils ont fourni 82 % de l’énergie mondiale l’année dernière et 87 % en 2000. Pourquoi ?

Les combustibles fossiles persistent, l’énergie éolienne stagne

"L'augmentation rapide des énergies renouvelables n'a pas réduit la consommation de charbon et de gaz au même rythme, car l'humanité utilise beaucoup plus d'électricité qu'auparavant, en particulier en Asie", explique Malte Jansen, maître de conférences en énergie et durabilité à l'Université du Sussex. .

« [En Europe et en Amérique du Nord] les énergies renouvelables ont lentement grugé la proportion d’énergie générée par les combustibles fossiles, tandis que toutes les autres sources d’énergie (nucléaire, hydroélectrique, biomasse) sont restées à peu près les mêmes. En Asie, la demande d’électricité a triplé depuis les années 2000, la majeure partie de cette énergie provenant de combustibles fossiles.

Et même si le rapport était élogieux dans son évaluation des performances de l'énergie solaire, il notait que les projets prévus pour produire de l'énergie éolienne au cours de cette décennie étaient en deçà de ce que l'AIE estime nécessaire d'ici 2030. Jansen affirme que le vent est une source d'énergie particulièrement précieuse en hiver, lorsque l'énergie la demande culmine.

Malheureusement, l’industrie éolienne a été secouée par l’inflation.

"Pour ceux qui participent à la construction d'un parc éolien offshore, cela signifie que le coût des éléments physiques (comme les turbines) et de la dette (prêts bancaires) a augmenté", explique Phil McNally, chercheur sur les marchés de l'électricité. à l'UCL.

McNally ne pense pas que ce revers annonce la fin de l’éolien offshore bon marché, comme certains l’ont prétendu. Au lieu de cela, affirme-t-il, cela signifie que les gouvernements doivent élaborer des plans stratégiques pour développer le secteur, qui incluent la quantité d'énergie qu'ils souhaitent acheter aux enchères avec les promoteurs.

Le zéro net doit arriver plus tôt

Selon l’AIE, « presque tous les pays » devront également avancer de plusieurs années leurs dates cibles de zéro émission nette. La plupart des pays développés, dont les États-Unis et l’Australie, visent une décarbonation totale d’ici 2050. En vertu du principe des responsabilités communes mais différenciées de l’ONU, les pays en développement disposent d’un peu plus de temps : l’Inde planifie pour 2070, par exemple.

Une équipe d’experts en énergie de l’Université nationale australienne (avec le soutien de près de 900 ingénieurs) a récemment soutenu que l’Australie pourrait atteindre zéro émission nette dès 2035.

Mais au Royaume-Uni au moins, les politiques gouvernementales en matière de zéro émission nette évoluent dans la direction opposée. Le Premier ministre Rishi Sunak a récemment supprimé l'obligation faite aux propriétaires d'améliorer l'efficacité énergétique de leurs propriétés et a retardé l'arrêt progressif des ventes de voitures essence et diesel de 2030 à 2035.

« Comme l'a montré ma propre analyse », déclare Tim Jackson, professeur de développement durable à l'Université de Surrey, « la juste part du Royaume-Uni dans le budget carbone mondial, compte tenu des besoins de développement des régions les plus pauvres du monde, sera être épuisé avant 2030. Oubliez 2050. La science est claire. Tout retard équivaut à une capitulation.

Nous sommes déjà venus ici

Que peuvent nous apprendre les transitions énergétiques antérieures sur ce qui se passe aujourd’hui ?

Selon l’historien de l’énergie Vaclav Smil, les transitions énergétiques passées ont mis en moyenne 50 à 75 ans pour se répercuter sur la société. Nous n'avons plus ce genre de temps, déclare Liz Conor, ARC Future Fellow à l'Université de La Trobe.

« Pour cultiver des champs et construire des villes, nous sommes passés du recours aux muscles humains ou animaux au vent et à l’eau pour propulser les voiliers et moudre les céréales. Ensuite, nous avons commencé à nous tourner vers les hydrocarbures, le charbon, le gaz et le pétrole à forte densité énergétique. Mais cela ne peut pas durer.

« Nous avons été avertis pour la première fois en 1859 que, lorsqu’ils sont brûlés, ces combustibles s’ajoutent à la couverture de gaz à effet de serre qui réchauffe la Terre et menacent notre climat vivable », dit-elle.

Les limites environnementales ont déjà stimulé le passage à de nouvelles sources d’énergie. Prenons l’exemple de la transition de l’Angleterre de la combustion du bois au charbon.

« L’Angleterre était autrefois recouverte de forêt. La déforestation endémique a conduit au passage au charbon aux XVIe et XVIIe siècles. La plupart des mines de charbon anglaises ont ouvert entre 1540 et 1640 », explique Conor.

Plus tard, la diminution des populations de baleines a amené les États-Unis à abandonner la chasse à la baleine comme source de carburant et de lubrifiant pour l’extraction de pétrole brut.

Mais la domination actuelle du charbon, du pétrole et du gaz n’était pas une fatalité. Conor cite l'exemple de la Nouvelle-Angleterre des années 1850, où la vapeur générée par la combustion du charbon coûtait trois fois plus cher que l'eau utilisée pour alimenter les usines textiles. Les recherches de Smil documentent comment les roues hydrauliques et les turbines « ont rivalisé avec succès avec les moteurs à vapeur pendant des décennies ».

« L’énergie de l’eau qui coule était gratuite. L'extraction du charbon demandait beaucoup de main-d'œuvre. Pourquoi Steam a-t-il gagné ? demande Conor.

La réponse, dit-elle, se référant aux travaux de l’écologue humain Andreas Malm de l’Université de Lund, est capitale.

"L'implantation des machines à vapeur dans les centres urbains a facilité la concentration et le contrôle des travailleurs, ainsi que la prévention des débrayages et des bris de machines", explique Conor.

La transition énergétique actuelle nécessite une autre intervention active, ajoute-t-elle.

« Une fois les panneaux solaires et les éoliennes construits, la lumière du soleil et le vent sont libres. C’est la résistance de la vieille garde – les sociétés de combustibles fossiles – qui nous retient. »

