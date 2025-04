Diagnostic

Sarah Knafo : « Le retard technologique de l’Europe l’expose à une dangereuse vulnérabilité stratégique »

Députée européenne membre de Reconquête et de l’Europe des Nations Souveraines (ENS), Sarah Knafo invite l’Union européenne à suivre la vision française concernant la souveraineté dans le Cloud afin de nous protéger de l’extraterritorialité des droits américains et chinois. Elle invite aussi la France et l’Europe à « sortir de la naïveté » et montrer les dents dans le domaine des nouvelles technologies. Entretien.