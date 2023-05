Sanctionner la Russie est une chose… piétiner l’Etat de droit pour le faire en est une autre

Le huitième paquet de sanctions contre la Russie interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de conseil juridique au gouvernement de la Russie à des personnes morales, entités ou organismes établis en Russie.

Me Bertrand Malmendier , docteur, est avocat à Berlin et exerce dans le domaine du droit des affaires allemand aussi bien qu’international.

Atlantico : Le Conseil européen a adopté un huitième paquet de sanctions dans le cadre de l’invasion de l’Ukraine. Il interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de conseil juridique au gouvernement de la Russie à des personnes morales, entités ou organismes établis en Russie. Qu’est-ce qui est concrètement interdit ? A quel point cela a-t-il des conséquences ?

Bertrand Malmendier : Les services de conseil juridique sont interdits, mais la représentation juridique contentieuse reste autorisée. Comme souvent en droit européen, les nouvelles règles sont juridiquement très, pour ne pas dire trop vagues. Beaucoup de choses ne sont pas claires. Le paquet de sanctions est mal fait, tant sur le plan artisanal que sur le plan du contenu. Prenez l'exemple des notaires, qui ne sont pas mentionnés et qui ne savent pas s'ils peuvent encore authentifier des transactions pour des entreprises russes ou non. De plus, les transitions sont floues. Avant qu'un avocat ne représente quelqu'un devant un tribunal, il doit d'abord préparer son client aux chances de succès et aux risques, ou examiner le cas. Compte tenu du fait que les avocats sont passibles de punitions pénales en cas de violation du 8e paquet de sanctions, une telle imprécision est inacceptable, y compris du point de vue du droit constitutionnel et européen.

Les conséquences pratiques du 8e paquet de sanctions sont dévastatrices et, comme c'est souvent le cas avec les sanctions, se retournent contre nous européens. Prenons l'exemple d'une entreprise de l'UE qui veut se retirer de Russie et se séparer de son partenaire russe de joint-venture. Aucun notaire de l'UE ne veut plus certifier cela : l'entreprise européenne doit donc rester en Russie ?

En outre, il est important, surtout en temps de crise, que les organes de justice continuent à dialoguer entre l'UE et la Russie. Cela aussi est menacé. Si l'on met fin à tout dialogue, le conflit ne fera que s'aggraver. Mais c'est peut-être ce que veut l'UE, malheureusement. Vous seriez surpris de voir à quel point vous pouvez parler ouvertement et de manière orientée vers des solutions avec des collègues russes. Je me suis rendu en Russie à plusieurs reprises depuis février 2022. Je n'ai rien remarqué de la censure, ni dans les médias, ni dans les échanges avec les collègues et les Russes ordinaires. Ils partagent les mêmes peurs et les mêmes inquiétudes que nous face à la situation.

En Russie, il n'existe d'ailleurs aucune interdiction de fournir des conseils juridiques aux entreprises de l'UE à ce jour.

Si l’on comprend la logique de cette décision dans le contexte actuel, vous estimez que cela porte atteinte à certains droits fondamentaux et à l’État de droit, pourquoi ?

D'une part, il restreint de manière significative la liberté professionnelle du barreau européen. Pour les cabinets européens qui étaient exclusivement actifs dans les affaires russes (ce qui n'est pas mon cas), cela peut même détruire leur existence. Il découle de la liberté professionnelle d'un avocat son droit de décider librement, dans chaque cas particulier, s'il veut accepter un mandat et assister un client. Ce processus est éminemment personnel et doit se dérouler sans ingérence de l'état. Sinon, nous en reviendrons bientôt aux procès-spectacles de Moscou de 1937.

D'autre part, les principes élémentaires de l'état de droit sont ici violés de manière sans exemples auparavant. Tout criminel grave a droit à une assistance juridique. Et cela devrait être différent à chaque Russe, simplement parce qu'il appartient à une certaine ethnie, sans avoir commis la moindre infraction à la loi ? Nous ne devons pas prendre toute une population en détention collective pour une situation politique. Un état de droit vit de la séparation des pouvoirs et d'un système de checks and balances, y compris au sein de la justice. Sans contrepoids, les intérêts juridiques dignes de protection peuvent être négligés ou ignorés, et de nombreuses personnes ne peuvent pas non plus se représenter de manière adéquate ou même évaluer correctement la situation juridique. C'est un droit fondamental élémentaire de notre système de valeurs européen que personne ne doit être désavantagé en raison de son ascendance et de sa race, de sa patrie et de son origine. Les droits fondamentaux, y compris le droit fondamental à l'assistance juridique, sont des droits de l’homme universels qui s'appliquent à tout le monde et à tout moment. Cela n'a rien à voir avec la Russie. Gare à l'emballement.

Vous défendez le groupe russe Rosneft dans plusieurs affaires, ainsi que l'oligarque ukrainien, proche de Vladimir Poutine, Viktor Medvedtchouk. A quel point ce paquet de sanction vous affecte-t-il avec ces clients comme avec d’autres ?

Comme nous représentons Rosneft devant les tribunaux et les autorités, le train de sanctions n'a aucune incidence sur nos activités. Et je pense que le gouvernement allemand est également heureux d'avoir en face de lui des avocats qui connaissent le système juridique allemand. Cela facilite au moins le dialogue.

C'est également le cas pour M. Medvedchuk, que nous représentons devant la Cour européenne des droits de l'homme. De plus, M. Medvedchuk est ukrainien, pas russe. Même si le régime du président Selenskii lui a retiré sa nationalité à la va-vite et en a fait un apatride.

Vous avez demandé à l'Office fédéral de contrôle des exportations (BAFA) l'autorisation de continuer à conseiller des clients russes. Vous poursuivez aussi la Commission en raison du 8e paquet de sanctions. Pensez-vous que vos démarches ont des chances d’aboutir ? Et a minima d’être traitées équitablement ?

Oui, nous le pensons. L'Ordre fédéral des avocats allemand est également très critique à l'égard du 8ième paquet de sanctions. Même le ministre allemand de la Justice, M. Buschmann, a tenté d'éviter l'interdiction des services de conseil juridique. D'autres barreaux nationaux portent également plainte au Luxembourg, comme nos confrères parisiens ou bruxellois. C'est justement en temps de crise que nous devons préserver notre état de droit et faire ses preuves.

Comprendriez-vous qu’en contexte de guerre et de soutien à l’Ukraine, ces sanctions soient maintenues, y compris au mépris de l’État de droit ?

C'est à la Cour de justice européenne, et non à la bureaucratie bruxelloise, qu'il revient désormais de trancher. Du point de vue du droit international, l'UE n'est pas en guerre avec la Fédération de Russie. Et c'est très bien ainsi. La primauté de la politique n'est pas absolue. L'État de droit prime. Nous, les avocats, ne sommes pas l'étrier d’objectifs politiques. C'est pourquoi la profession d'avocat n'est pas organisée par l'état, elle est libre et s'administre elle-même.

Comment défendre le droit et l’Etat de droit dans un contexte aussi complexe que celui de la guerre en Ukraine ?

Le droit ne pourra malheureusement pas résoudre le conflit en Ukraine. Je ne peux et ne veux pas m'étendre sur la dimension juridique internationale de la guerre en Ukraine. Avant le déclenchement de la guerre, c'est avant tout la politique qui a échoué, on a repoussé le problème du Donbas et on n'a pas suffisamment travaillé à la mise en œuvre des accords de Minsk. La confiance entre l'Europe et la Russie s'est malheureusement érodée au fil des années, jusqu'à ce que la Russie n’ait considéré plus qu'une solution militaire comme possible, ce qui n'a pas fonctionné et ce qui montre qu’il y a eu erreur là aussi.

Je considère que les sanctions ne sont pas seulement contre-productives, mais qu'elles sont généralement douteuses du point de vue de l'état de droit. Elles conduisent chez nous, par une surrèglementation, à une économie planifiée centralement par l'état, ce que l'état n’arrive pas a assumer dans une économie de marché libre. Les sanctions sont une invention américaine et touchent toujours les mauvaises personnes, celles qui ne peuvent pas se soustraire aux sanctions, à savoir les personnes les plus pauvres. Avons-nous obtenu quelque chose en Libye, en Syrie, en Iran et en Corée du Nord avec nos sanctions ? Oui, appauvrir des pays et resserrer les liens entre les populations et les régimes par colère face aux sanctions. Dans une dynamique jamais vue, les paquets de sanctions sont ficelés à la hâte les uns après les autres. Et plus d'un an s'est écoulé et rien n'a changé en Ukraine. En échange, les états européens ont connu une inflation sans précédent grâce aux sanctions. Grâce au plafonnement des prix du pétrole, les compagnies pétrolières russes engrangent des bénéfices records. Jusqu'en 2021, la Cour pénale internationale de La Haye figurait sur la liste des sanctions américaines ; n'y a-t-il pas là un certain au-goût ? Les sanctions vivent de la suspension des principes de l’état de droit loin de nos téléviseurs et ne sont soumises à un contrôle de légalité que lorsque l'objectif de la sanction n'est plus d'actualité.

Nos valeurs juridiques continentales européennes sont plus précieuses que des instantanés politiques. Restons fidèles à ces valeurs.