Russie : voilà pourquoi la situation n’a rien de vraiment stabilisé

Vladimir Poutine, président de la Russie.

Atlantico : Poutine a prononcé un discours lundi soir. Qu'est-ce qu'il faut en retenir ?

Sergej Sumlenny : Ce discours est assez décevant de la part de Poutine. Il est très faible, surtout dans le contexte de l'annonce. Je vois deux options majeures pour expliquer cela. Premièrement, il n'a rien à dire et se contente de montrer à la nation qu'il est toujours là, que l'unité nationale est importante, etc. Un discours avec Loukachenko était également prévu, mais il l'a reporté à la dernière minute. Peut-être veulent-ils encore dire quelque chose ensemble, mais comme Loukachenko s'est retiré, Poutine n'a plus rien de significatif à dire. Lukashenko a l'habitude de faire cela. Je ne peux exclure aucune option, même si la seconde est plus spéculative.

Dans quelle mesure la situation est-elle loin d'être stabilisée en Russie, malgré ce que nous avons entendu ?

A mon avis, la situation en Russie semble temporairement stabilisée, mais je suis sceptique quant à sa stabilité à long terme. Les accords spécifiques entre Poutine et la partie adverse ne sont pas clairs, et il semble qu'aucune des deux parties n'ait respecté les accords jusqu'à présent. Il est évident qu'ils sont engagés dans une lutte féroce, où le vainqueur revendique tout et où les individus risquent d'être blessés ou de disparaître. En outre, même si quelqu'un est tué, ses actions peuvent servir d'inspiration à d'autres qui souhaitent atteindre des objectifs similaires avec plus de succès. Par conséquent, je pense que ce à quoi nous assistons actuellement n'est que le prélude à un véritable conflit.

À notre connaissance, Prigojine fait toujours l'objet d'une enquête, malgré la promesse du Kremlin d'abandonner les charges retenues contre lui. Qu'est-ce que cela signifie ?

Cela n'a pas vraiment d'importance, n'est-ce pas ? On peut être sous enquête ou hors enquête. Des enquêtes ont été ouvertes et fermées en Russie. Pour un assassinat, ce n'est pas nécessaire. Il s'agit d'un processus tout à fait formel. Il peut faire l'objet d'une enquête, il peut ne pas en faire l'objet. Il peut être tué ou non. Du point de vue des réseaux de sécurité russes, cela ne fait aucune différence.

Quel est l'impact de cette situation sur le régime russe ? Shoigu serait-il isolé et paniqué ?

Il est évident qu'il n'est pas en mesure de contrôler efficacement le territoire russe. Ses unités militaires n'étaient pas préparées au combat, comme le montre leur manque de coordination. La question se pose de savoir si Poutine est prêt à tolérer la faiblesse de Shoigu en tant que ministre ou s'il devra le remplacer. Toutefois, cela soulève une autre question : qui serait installé à la place de Shoigu ? Et si un tel changement était perçu comme une victoire de la prudence, cela n'augurerait rien de bon. Il semble que chaque action de l'opposition affaiblisse la position de Poutine. Il semble que Gordon ait réussi à le faire chanter et à en sortir vainqueur, ce que Poutine pourrait ne pas tolérer. D'un autre côté, Poutine est visiblement mécontent des performances de Shoigu depuis des mois, ce qui lui donne l'occasion d'agir. Néanmoins, il est important de reconnaître que nous manquons actuellement d'informations suffisantes pour procéder à une analyse approfondie. Nous ne pouvons que spéculer sur la base des informations limitées dont nous disposons.

Avons-nous des indices sur ce qui pourrait se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines, compte tenu de ce que nous savons déjà ?

Tout peut arriver. Une autre personne peut se lever et essayer de faire la même chose. Poutine peut être destitué. Shoigu peut être arrêté, démis de ses fonctions. Je n'en sais rien. C'est une bifurcation absolue pour la Russie. Et avec une petite quantité de pouvoir, vous pouvez maintenant changer la situation du tout au tout. Et beaucoup d'acteurs ne se sont pas manifestés. Car Prigozhin n'agissait pas seul, il agissait avec des amis puissants. Et nous ne savons pas qui. Beaucoup de choses peuvent donc se produire. Même une percée des lignes de défense russes par les Ukrainiens et le début d'une offensive massive dans le sud. La situation de la Russie s'en trouverait considérablement modifiée. Quiconque affirme savoir ce qui se passe et ce qui va se passer précisément est un charlatan.

Ce serait donc une erreur de penser que l'accord entre Poutine et la précision est la fin de l'agitation et la fin ?

De mon point de vue, il est très peu probable qu'il y ait un accord entre Prigozhin et Poutine. Poutine considère Prigozhin comme un subordonné, et il serait inapproprié de conclure un accord avec quelqu'un d'un rang inférieur. Aux yeux de Poutine, Prigozhin n'a pas l'autorité nécessaire pour signer un quelconque accord. D'autre part, du point de vue de Prigozhin, la signature d'un accord avec Poutine le rendrait dépendant de la bonne volonté de ce dernier. Il sait que cet accord pourrait être révoqué à tout moment et que Prigozhin lui-même pourrait devenir la cible de persécutions, voire d'une élimination. Il n'est donc pas possible d'espérer un accord entre eux. C'est comme essayer de conclure un accord avec une vache. On ne négocie pas avec un animal qui n'a pas la capacité de comprendre ou de participer à de tels accords, même s'il fait beaucoup de bruit.

Cela signifie-t-il qu'il y aura de l'instabilité au sommet du gouvernement russe et de la société en général au cours du mois prochain ?

Tant que l'équilibre des pouvoirs ne sera pas rétabli, la stabilité restera difficile à atteindre. La situation actuelle montre qu'avec une force de 20 000 hommes, il est possible de prendre le contrôle de plusieurs régions de Russie. Ce chiffre représente la capacité de commandement de la plupart des généraux russes. Cependant, tous les gouverneurs ne possèdent pas le même niveau de charisme. Dans le cas de Poutine, il doit démontrer sa force, ce qu'il n'a pas réussi à faire de manière convaincante jusqu'à présent. Il ne suffit pas d'arrêter ces individus et de les présenter menottés. Pour véritablement démontrer sa force, Poutine devrait gérer la situation avec Prigozhin de manière habile, en évitant toute confrontation inutile. Chaque fois que Poutine commente Prigozhin, il l'élève involontairement au même niveau d'importance, ce qui est un résultat problématique. Le plus inquiétant, c'est que Poutine semble avoir signé un accord avec des mesures de précaution. Par conséquent, il doit se sortir rapidement de cette situation difficile. Dans ce contexte, une élimination précise et désagréable peut être envisagée. Il serait dans l'intérêt de Poutine de démontrer que son adversaire a été vaincu d'une manière qui l'humilie.

Que penser de toutes les informations, suppositions, sur la tentative de Prigozhin d'atteindre une installation nucléaire ?

J'ai des doutes sur ces rumeurs. Il est assez déroutant d'essayer de comprendre la logique sous-jacente derrière des armes nucléaires aussi massives et leur négation potentielle. Supposons que ce ne soit pas les Russes, mais la situation est beaucoup trop complexe. En fait, elle est incroyablement alambiquée, comme si elle sortait d'un roman de Tom Clancy. Mais avez-vous déjà rencontré quelque chose d'aussi compliqué dans la vie réelle ? Personnellement, je n'ai jamais été témoin de ce que les Russes sont censés avoir fait. Cela semble incroyable, mais c'est trop complexe pour être crédible.

En outre, si vous possédez une ogive nucléaire, il est essentiel de l'entretenir et de sauvegarder les codes nécessaires. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut simplement manipuler comme un tas de dynamite. Il s'agit d'un dispositif sophistiqué et de haute technologie, qui ne peut être utilisé au hasard. Si l'objectif est de contaminer une zone spécifique, il n'est pas forcément nécessaire d'utiliser un engin nucléaire ; il existe d'autres méthodes, comme l'obtention d'équipements de radiothérapie utilisés pour le traitement des tumeurs, comme nous l'avons vu lors de l'incident au Brésil ou de l'accident en Guyane. Je comprends, et il n'est pas nécessaire d'avoir des capacités nucléaires pour déclencher une explosion nucléaire. Oui, une bombe nucléaire est nécessaire à cette fin. Mais si quelqu'un voulait simplement assister à une explosion nucléaire, il n'aurait pas besoin d'une bombe nucléaire. Poutine devrait orchestrer une mise en scène élaborée pour la faire paraître réelle. Cela ne veut pas dire que si une explosion avait lieu demain en Ukraine, ce serait impossible, mais c'est hautement improbable. Les Russes jouent avec le feu depuis des mois, mais je pense que les chances d'un tel événement sont extrêmement faibles.

En ce qui concerne les récents événements relatifs à la contrebande d'engins nucléaires de Brownish 45 vers le Belarus, cela ne semble pas réaliste, n'est-ce pas ? Il n'est pas nécessaire d'abattre six avions pour transférer des engins nucléaires, et l'ensemble du scénario manque de solidité à mon avis.