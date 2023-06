Russie : la corruption massive pourrait bien avoir créé de nombreux trous dans le système de défense anti-missiles

Vladimir Poutine et Sergueï Choïgou lors d'une cérémonie officielle.

Atlantico : La Russie fait partie de ces pays qui souffrent d'une forte corruption. Celle-ci apparaît d'autant plus problématique, aujourd'hui, qu'elle pourrait avoir un grave impact sur la sécurité du pays. D'après le chercheur spécialisé sur les questions militaires et de Sécurité Chris O., elle serait la cause de "sérieux trous dans la raquette" de la défense russe. Qu'en est-il réellement ?

Viatcheslav Avioutskii : Tout est parti d’une affaire criminelle qui est liée au ministère de la Défense russe. Cela a commencé il y a quelques mois au moins avec la détention de plusieurs personnes qui travaillaient dans le système lié à des entreprises privées qui exécutent des projets pour le compte du complexe militaro-industriel. On a découvert qu’à l’intérieur de ce système, il existait un réseau informel qui connectait des hommes d'affaires avec des militaires et fonctionnaires d'Etat. Ce réseau de corruption a été mis à jour, et ce n’est qu’aujourd’hui que les protagonistes ont été jugés par la justice russe. Il semblerait que les individus impliqués seraient liés au commandant des Forces spatiales russes Alexandre Golovko, dont l'ami de longue date, le général-major Viatcheslav Lobouzko (qui travaillé depuis le début des années 2000 dans le privé) s'est vu confier la construction d'une grosse station de détection de missiles balistiques construite au sud de Moscou, dans la région de Voronej. Ainsi, un individu qui était en charge de réceptionner cette station pour le compte du ministère de la Défense aurait reçu des pots de vin pour fermer les yeux sur les défauts de construction.

Ainsi, on a constaté qu’à cause de cette corruption, ce système qui devait être performant ne correspondait pas en réalité au cahier des charges préétabli. On a découvert que le bouclier anti-missiles russe a des failles. Il faut rappeler que les soviétiques, depuis la guerre froide, ont voulu construire des infrastructures permettant la détection précoce des missiles balistiques pour protéger le territoire russe. Depuis son arrivée au pouvoir, Poutine avait renforcé cette protection anti-missiles pour renforcer la puissance militaire russe et changer ainsi le rapport de forces avec l'Occident. On constate finalement que les travaux menés depuis des années ont été mal faits. D’autant que cela est aggravé par ce qu’il se passe dans la guerre actuelle, où des drones ukrainiens ont atteint Moscou il y a une semaine. Il s'agit de la première attaque massive de drones contre la capitale russe.

Est-ce une réelle menace sur la sécurité russe ?

La guerre en Ukraine nous a montré qu’il existe un grand écart entre les paroles des dirigeants russes – supériorité de l’armement russe face à celui de l’Occident – et la réalité du terrain. Le missile hypersonique Kinjal, que Poutine vante depuis le début comme un missile invincible, a montré qu’il ne l’était pas puisque plusieurs missiles Kinjal lancés contre Kyiv ont été abattus en Ukraine par les systèmes anti-missiles Patriot fournis par les occidentaux.

On constate qu’entre les qualités annoncées par les dirigeants et la réalité, il existe un écart important. Toute la propagande russe est en train de se fissurer. Selon certaines informations, trois concepteurs de ce missile auraient été arrêtés après l’échec de Kinjal.

Aujourd’hui, l’entourage de Poutine a peur de lui rapporter des mauvaises nouvelles, ce qui fausse l’état des lieux de l’armée imaginé par Poutine, lequel manie prodigieusement bien la propagande.

Autre exemple : le tank Armata, annoncé comme étant encore plus puissant que le tank américain Abrams, qui a coûté des milliards d’euros pour sa conception, n’a été conçu que parcimonieusement. Il en existe quelques exemplaires et on ne sait pas grand-chose à son sujet.

Chris O. évoque plusieurs problèmes liés à la corruption, en Russie : les radars Voronezh, ainsi que le système de défense anti-missile par exemple. Comment a-t-on pu en arriver là ? Particulièrement dans un pays qui prête une importance considérable à la puissance militaire ?

La Russie ressemble fortement à un capitalisme clanique, ce qui signifie qu’il y a un groupe d'oligarques organisés en clans, aussi bien politiquement que économiquement, qu’ils se sont emparés de pans économiques entiers du pays, et qui s’approprient une partie de la richesse. Le coût de la corruption est évalué à être entre 10% et 20% du PIB russe par les chercheurs qui se spécialisent sur ce sujet. Il s'agit d'une pratique courante lorsque les entreprises versent des rétrocommissions sous forme de pots-de-vin à des fonctionnaires et des hommes politiques proches des autorités. Dans le système militaire russe, on a trouvé la même chose, et notamment au niveau spatial.

Cette situation est désormais connue et la tête du programme spatial russe pourrait désormais faire l'objet de poursuites judiciaires. Quel pourrait être l'impact géopolitique si une telle situation venait à être davantage discutée ?

La Russie a une armée nombreuse mais peu performante. Les failles de l’armée russe en Ukraine sont compensées par les menaces de Poutine d’utiliser les armes nucléaires. Or il apparaît que le bouclier anti-missiles russe n’est pas si solide.

Sur le plan géopolitique, la Russie est affaiblie, apparaissant pas si performante qu’elle veut le laisser entendre. Avec les échecs militaires russes, les Américains et l’Otan auront plus de moyens de pression sur la Russie au moment venu si les négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine se matérialisent un jour.

