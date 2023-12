Russie / Israël : la fin de la “relation spéciale”

Le représentant permanent d'Israël auprès des Nations Unies, Gilad Erdan, assis à côté de l'ambassadeur de Russie aux Nations Unies, Vasily Nebenzya, sur la situation au Moyen-Orient, au siège des Nations Unies, le 29 novembre 2023.

Bien que les intérêts de la Russie en matière de politique étrangère soient aujourd'hui principalement axés sur sa guerre avec l'Ukraine, elle n'a pas complètement renoncé à ses ambitions géopolitiques dans d'autres régions, y compris au Moyen-Orient. Dans le passé, la Russie a cherché à se positionner comme une partie capable de coopérer et de servir de médiateur entre pratiquement tous les acteurs du conflit au Moyen-Orient, mais après le 7 octobre, Moscou a soutenu sans équivoque le Hamas. Par conséquent, l'équilibre des intérêts entre la Russie et Israël, établi au cours des trois dernières décennies, est aujourd'hui confronté à un défi extrêmement difficile à relever.

L'évolution des relations bilatérales

La Russie, en tant que phénomène et symbole, occupe une place extrêmement importante dans la conscience publique israélienne. Historiquement, la génération des pères fondateurs d'Israël était originaire de la zone de peuplement de l'Empire russe, de sorte que des éléments de la culture, de la vision du monde et du mode de vie russes sont largement entrés dans ce que l'on appelle communément l'ethos sioniste et juif israélien. D'autre part, en tant qu'héritière de l'URSS, qui était à la tête du camp anti-occidental pendant la guerre froide, la Russie a longtemps été identifiée dans la société israélienne comme une force dont les intérêts fondamentaux sont opposés à ceux d'Israël. Mais il existe un autre point de vue, selon lequel les relations russo-israéliennes n'ont pas atteint le niveau d'un partenariat stratégique, non pas en raison de "contradictions civilisationnelles et politiques" insurmontables (comme c'est le cas dans le monde arabe), mais simplement parce que les intérêts israéliens et russes dans la région ne coïncident pas toujours.

Toutefois, pendant les 15 à 20 années qui ont suivi le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1991, ce dilemme était plutôt spéculatif. Tout au long de cette période, le dialogue politique s'est poursuivi au plus haut niveau et l'approche de l'establishment politique israélien n'est guère allée au-delà du renforcement des liens avec les Juifs russes, de l'encouragement de leur rapatriement en Israël, des importations d'énergie et des mesures (plutôt léthargiques) visant à sécuriser diplomatiquement et juridiquement les activités des hommes d'affaires israéliens sur le marché russe. Les visites des hauts fonctionnaires israéliens en Russie étaient alors très peu systématiques et sporadiques. Elles servaient soit à résoudre d'urgence une crise soudaine dans les relations (comme la visite de Netanyahou en 1997, lorsqu'il a tenté de perturber, à la hâte et sans grande préparation, la mise en œuvre du traité nucléaire russo-iranien), soit à présenter au Kremlin une autre initiative régionale déjà convenue avec les États-Unis, l'Union européenne et les Arabes.

Pendant longtemps, le volet israélien a également été relativement périphérique par rapport aux intérêts de la Russie au Moyen-Orient, même si les échanges et le tourisme entre les deux pays se sont progressivement développés, qu'il y a eu des projets industriels et commerciaux conjoints et que les références du côté russe à "un million de compatriotes vivant en Israël" étaient presque un mantra rituel. Le Kremlin a également compris que, contrairement à l'URSS, la Russie ne pouvait pas fonder sa présence ou sa position dans la région sur un seul "pied arabe". C'est pourquoi, au moins sur le plan extérieur, le Kremlin s'est efforcé d'adhérer au principe de "l'équilibre des intérêts".

L'amélioration des relations russo-israéliennes a commencé dans la seconde moitié des années 2000 avec le "retour" de la Russie en tant qu'acteur majeur dans la région du Moyen-Orient. La transition des relations israélo-russes vers un partenariat étroit a été identifiée comme l'une des priorités de la politique étrangère du deuxième gouvernement de Benjamin Netanyahu (2009-2013). Les visites mutuelles de haut niveau, ainsi que les contacts intergouvernementaux et interparlementaires au cours de cette période ont été "plus symboliques que pratiques". Toutefois, selon le politologue russe Fyodor Lukyanov, ce symbolisme reflétait une situation non triviale dans laquelle "la Russie a de meilleures relations avec Israël qu'avec la quasi-totalité du monde arabe". À l'exception de la question iranienne, nous n'avons pas de divergences particulières avec Tel-Aviv. Et le refroidissement des relations avec la plupart des régimes arabes est dû à notre soutien à la Syrie".

Israël a dû s'adapter à une nouvelle lecture des intérêts régionaux russes, ce qui signifiait l'abandon du principe de politique étrangère d'"équidistance" du deuxième mandat d'Eltsine et du premier de Poutine. Ce principe a été remplacé par la demande de restauration du statut de grande puissance de la Russie, bien qu'initialement au niveau des déclarations. Cela signifiait, entre autres, que Moscou n'était plus disposée à se contenter d'une présence symbolique au Moyen-Orient, y compris dans la sphère des intérêts directs d'Israël, où, pendant près d'une décennie, son rôle s'était limité à celui de "coparrain du processus de paix au Moyen-Orient" (bien que certains sceptiques aient estimé qu'il s'agissait d'une fiction au même titre que le processus de paix lui-même).

Depuis le second mandat de Poutine, la diplomatie russe s'est attachée à préserver les relations de la Russie avec le monde chiite tout en engageant les gouvernements sunnites dans la création d'une alliance russo-arabe. Concrètement, il s'agissait d'obtenir une intervention massive des entreprises russes dans la production, la transformation et le transport des hydrocarbures dans les pays arabo-musulmans, d'étendre et de diversifier les contrats de fourniture d'armes russes aux régimes locaux et de délégitimer les séparatistes tchétchènes et daghestanais aux yeux du monde islamique "modéré". D'une certaine manière, la politique du Kremlin au Moyen-Orient a également servi le sentiment anti-américain croissant au sein de la société russe.

Les "optimistes du Kremlin" et les "pessimistes du Kremlin"

La réaction à ces processus dans les milieux politiques, médiatiques, économiques et analytiques israéliens a été ambiguë. Ces cercles, ainsi que la société israélienne dans son ensemble, se sont rapidement divisés en deux factions, qui ont évalué très différemment le reflet au Moyen-Orient de la "nouvelle lecture" des intérêts géopolitiques et économiques russes.

Les "pessimistes du Kremlin" ont continué à soupçonner que la nouvelle orientation du Kremlin renforçait de facto le parti pris pro-arabe et donc anti-israélien de la stratégie de Moscou. On s'attendait à ce que la Russie, qui s'efforçait de retrouver son statut de grande puissance mondiale et qui, à ce titre, entrait dans une confrontation politique de plus en plus évidente avec les États-Unis et l'Occident en général, revienne tôt ou tard aux modèles et perceptions politiques mondiaux de la fin de l'ère soviétique, y compris à une vision d'Israël comme adversaire potentiel dans le contexte de son partenariat stratégique avec les États-Unis.

Leurs opposants - les "optimistes du Kremlin" - ont cru aux assurances de la Russie selon lesquelles elle revenait au Moyen-Orient non pas en tant que porteuse d'une quelconque idéologie, mais pour des raisons purement pragmatiques. Dans cette optique, les livraisons militaires russes aux ennemis d'Israël - la Syrie et l'Iran (y compris les armes qui, en dépit de tous les accords et des nombreuses assurances données par la Russie, finissaient souvent entre les mains du Hezbollah et d'autres organisations terroristes au Sud-Liban) - étaient considérées comme "rien d'autre que du business". Et le changement de politique de la Russie à l'égard de ces régimes était censé n'être qu'une question de prix, au sens le plus simple et le plus primitif du terme.

En d'autres termes, même si les intérêts géopolitiques mondiaux peuvent en principe placer Israël et la Russie de part et d'autre des barricades, le problème, si l'on accepte cette vision des choses, n'est pas le conflit d'intérêts inhérent entre les deux pays, mais le "nouveau" contexte des intérêts mondiaux de la Russie. Les "optimistes du Kremlin" pensaient donc que si le contexte ou la position d'Israël dans ce contexte changeait, l'état des relations russo-israéliennes changerait également. En attendant, il a été proposé de développer les relations avec Moscou dans des domaines d'intérêt mutuel, en mettant entre parenthèses les points sur lesquels Israël et la Russie "sont d'accord pour ne pas être d'accord".

Les accords conclus entre Israël et la Russie à la suite de l'arrivée d'un contingent militaire russe en Syrie en 2015, en partenariat avec l'Iran, pour sauver le régime Assad, pourraient sembler confirmer la validité de cette approche. Israël a supposé que la présence de la Russie autour des frontières nord-est de l'État juif était, selon les termes de son ministre de la défense de l'époque, Avigdor Lieberman, "un fait accompli et un facteur à long terme". Par conséquent, il a été jugé approprié de ne pas prendre parti et de ne pas interférer dans les sphères d'intérêt des acteurs impliqués en Syrie, tant que les "lignes rouges" d'Israël, semblables à des ultimatums, n'étaient pas franchies. Par exemple, Israël a clairement indiqué qu'il n'était pas prêt à accepter l'ouverture d'un front iranien supplémentaire contre Israël à partir de la partie syrienne du plateau du Golan et l'élargissement de la voie de transport d'armes destinées au Hezbollah dans le sud du Liban à travers la Syrie. Au cours des contacts bilatéraux russo-israéliens, ces exigences ont été acceptées à des degrés divers par le Kremlin, et il a été convenu que toute option de règlement en Syrie devrait tenir compte de la vision israélienne de la situation. Ces accords ont débouché sur un mécanisme de coordination et d'alerte mutuelle en Syrie, qui a largement garanti la liberté d'action de l'armée de l'air de Tsahal contre l'infrastructure anti-israélienne de l'Iran et les groupes terroristes pro-iraniens basés dans ce pays.

Pour l'essentiel, les années 2010 ont également été une période de renforcement remarquable du partenariat économique russo-israélien. Le chiffre d'affaires commercial mutuel a augmenté et des projets communs ont été lancés dans les transports, les produits pharmaceutiques, l'agriculture, l'espace, l'information et d'autres domaines. Il y a également eu des cas de transfert de technologie de défense israélienne à Moscou, bien que cette pratique ait été interrompue en 2014 après l'annexion de la Crimée par la Russie. La perspective d'une participation russe aux infrastructures stratégiques israéliennes et aux programmes énergétiques, y compris le développement de nouveaux gisements de gaz, a été discutée à plusieurs reprises, mais n'a jamais été développée plus avant. En outre, les liens scientifiques, culturels et humanitaires se sont développés et le tourisme est en plein essor depuis l'abolition du régime des visas en 2008.

Toutefois, nous ne devons pas surestimer l'importance de toutes ces questions. La Russie a effectivement été un partenaire d'Israël, en particulier après l'accord de "séparation des intérêts" en Syrie, mais il serait exagéré de dire que les deux pays sont devenus des alliés stratégiques. Il s'agit plutôt d'un partenariat tactique basé sur la coïncidence de certains intérêts et le respect de règles du jeu qui conviennent aux deux parties.

Le changement d'orientation

Le premier signal indiquant que la situation changeait radicalement a été l'incident survenu dans le ciel syrien le 23 septembre 2018, lorsqu'un des dizaines de missiles tirés par des batteries de systèmes russes S-200 en service dans les forces de défense aérienne syriennes a abattu un avion de reconnaissance électronique Il-20 de l'armée de l'air russe. La partie russe s'est empressée d'imputer l'incident à l'armée de l'air israélienne, qui menait à l'époque une opération visant à détruire des équipements iraniens de production de missiles de haute précision déchargés à Lattaquié. Cependant, lorsque les Syriens ont commencé à "tirer sans discernement", les F-16 israéliens, qui avaient accompli leur mission, se trouvaient déjà dans l'espace aérien de leur pays. Selon le ministère russe de la défense, les F-16 israéliens se sont "délibérément" ou, selon la formulation plus douce proposée par le Kremlin, "à la suite d'un dysfonctionnement technique du système d'alerte mutuelle", "protégés" ou cachés derrière l'Il-20 russe, ce qui, selon la partie russe, a conduit à sa destruction par la défense aérienne syrienne et à la mort des officiers à bord de l'avion abattu. Dans le même temps, l'establishment militaire et politique russe a choisi d'ignorer le rapport détaillé sur l'incident, étayé par des photos, des relevés radar et des enregistrements audio et vidéo, qui a été remis aux Russes par le commandant de l'armée de l'air de Tsahal, Amikam Norkin, et qui attribue aux Syriens l'entière responsabilité de l'incident.

Cependant, malgré son ton dur, le rapport du ministère russe de la défense, qui était plutôt destiné à une consommation interne, ne contenait pas de menaces ou d'avertissements spécifiques à l'encontre d'Israël. Les Israéliens, eux aussi, ont préféré ne pas envenimer le débat et se sont abstenus de publier le rapport Norkin, ce qui aurait vraisemblablement privé les Russes de toute liberté de manœuvre diplomatique dans cette affaire, alors que les deux pays ont clairement exprimé leur intérêt à préserver le mécanisme de coordination des actions des parties en Syrie.

Beaucoup plus difficiles à ignorer ont été les campagnes "patriotiques" dans de nombreux médias russes, dans lesquelles un certain nombre de personnalités russes ont rivalisé dans l'âpreté de la rhétorique anti-israélienne et ont fait des déclarations à la limite de l'antisémitisme - ou franchement antisémites. Bien que cette campagne ait été rapidement annulée, il est apparu clairement que le retour des clichés anti-israéliens et antisémites dans l'espace public russe est tout à fait possible si les autorités le jugent nécessaire.

Ce scénario est devenu de plus en plus réaliste après l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie. Israël a immédiatement condamné l'invasion russe. Il a fourni à l'Ukraine une aide humanitaire et matérielle à grande échelle, un soutien diplomatique et politique, et a fourni aux forces de défense ukrainiennes des équipements de protection et certains types d'armes de protection non létales. Toutefois, contrairement aux États membres de l'OTAN qui ont fourni des garanties de sécurité à l'Ukraine, Israël, contrairement aux attentes de Kiev, n'a pas directement rejoint le bloc des pays occidentaux qui s'opposent à la Russie. Les dirigeants israéliens, soucieux de la sécurité de l'État juif face à la menace croissante de l'Iran et de ses satellites régionaux, s'attendaient - peut-être par inertie - à ce que les accords et les réalisations russo-israéliennes des années précédentes n'aient pas perdu de leur pertinence.

Au départ, cette position d'Israël convenait officiellement à Moscou, mais peu à peu, le Kremlin a commencé à manifester une irritation croissante lorsqu'Israël a commencé à dire de plus en plus fort qu'à la lumière du rapprochement stratégique de la Russie avec l'Iran, l'ancien paradigme des relations avec Moscou s'était épuisé. En outre, les cercles politiques israéliens se rendent progressivement compte de la nécessité d'être plus attentifs aux allusions persistantes (même si elles ne sonnent pas comme des ultimatums) de la Maison Blanche pour qu'Israël adopte une position plus définie dans la confrontation russo-ukrainienne.

Cela signifie-t-il que les démarches russes en faveur du Hamas mentionnées au début de cet article ont mis les points sur les i ? Hormis la rhétorique qui irrite les deux parties, il n'y a pas beaucoup de faits qui soutiennent cette idée. Les médias ont rapporté que les récentes attaques de l'armée de l'air israélienne contre les infrastructures militaires des milices iraniennes et pro-iraniennes en Syrie, y compris celles situées à proximité des bases russes, contrairement à la pratique des huit dernières années, ont été menées sans notification préalable au contingent militaire russe. Moscou a déclaré cette situation "inacceptable" car, selon M. Lavrov, de telles mesures risquent d'étendre le conflit entre Israël et le Hamas à une "grande guerre régionale". Toutefois, on ne sait pas encore s'il s'agit d'un événement ponctuel ou d'une pratique fondamentalement nouvelle. Il a été conseillé aux Israéliens de s'abstenir de se rendre en Russie, mais il n'y a pas d'interdiction directe. L'abandon par la Russie de son rôle d'équilibriste entre les différents acteurs du Moyen-Orient au profit de sa tentative de leadership du "Sud mondial" laisse peu de place à un partenariat avec Israël, mais il n'est pas question de réduire le niveau de la représentation diplomatique mutuelle. Dans le même temps, les développements actuels pourraient mettre en péril les relations économiques entre les deux pays.

La situation actuelle ne ressemble guère aux anciennes "relations spéciales" entre Israël et la Russie, mais il n'est pas non plus question de confrontation directe : les deux pays ne sont manifestement pas intéressés par l'ouverture d'un autre front. Le vecteur de développement de ces processus dépend dans une large mesure non pas tant des relations bilatérales que de la durée et de l'issue de la guerre en Ukraine et à Gaza (et au Moyen-Orient dans son ensemble).

L'article a été initialement publié sur le site de Riddle.