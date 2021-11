Ringards les coups d’un soir ? Ce que la pandémie a changé aux rencontres amoureuses

Un couple s'embrasse dans les rues. La pandémie de Covid-19 a impacté les relations amoureuses.

Atlantico : Le magazine Time se fait l’écho d’une tendance à la recherche de relations amoureuses plus soutenues que des coups d’un soir aux Etats-Unis. Est-ce la même chose en France ?

Alain Héril : C’est une réalité. Il y a un rapport à l’amour qui a changé depuis le début de la pandémie. Elle a hiérarchisé différemment les priorités et elle a amené des célibataires à se poser la question de l’engagement, du rapport à l’autre, mais aussi de l’amour de manière générale. Surtout elle a changé le lien à l’autre.

Derrière cela, il y a de l’angoisse qui a mené beaucoup de personnes à voir que le monde est incertain, que nous n’avons de contrôle sur rien. Cela est associé à une éco-angoisse. Nombreux sont ceux à penser être dans une situation d’urgence et qu’il était nécessaire de changer sa manière d’agir pour être un peu plus mature et sérieux. Les célibataires ont voulu quitter l’instant présent pour s’engager de façon plus pérenne. Le rapport au couple et à l’autre a donc été modifié depuis mars 2020.

Avec la sortie des confinements, on s’attendait à voir un retour aux années folles sexuelles, mais cela n’a pas été le cas ?

En effet, pas du tout. On peut prendre l’exemple des clubs libertins. Après leur réouverture début juillet, il n’y a pas eu de ruée. Dans les lieux dédiés au plaisir sans limite, le monde post-Covid ne se prête pas à cela. Il y a une nouvelle hiérarchisation des priorités sur le terrain de la sexualité et de la relation amoureuse.

Pour répondre à l’angoisse et à la peur de la pandémie, on se réfugie dans quelque chose de sécurisant et sécurisé. L’idée est qu’une relation durable avec l’autre vous donne plus de sécurité et la possibilité de ne pas être seuls. Beaucoup de célibataires ont vécu le confinement de manière rude, ils se sont retrouvés tout seuls et ce rapport à la solitude a été désastreux pour certains. Cette situation a amené une solitude insupportable qu’il fallait vaincre par un engagement tourné vers des fondamentaux de la relation humaine.

La peur d’attraper la maladie en multipliant les partenaires a-t-elle joué ?

Absolument. Tout d’un coup, l’autre est devenu une menace à cause de quelque chose d’invisible. Le fait de rencontrer quelqu’un que l’on ne connaît pas est devenu une réelle prise de risque. Cette peur fait que l’on préfère désormais s’engager avec quelqu’un de plus stable, que l’on connaît. Le problème du Covid est qu’il est mondial, cela amène encore plus de peur et d’angoisse. Il y a une multiplication par quatre ou cinq des prises d’anxiolytiques et cela témoigne bien des états d’angoisse de nos contemporains. La possibilité de l’amour est devenue une valeur refuge contre le Covid.

Pourquoi cette montée d’angoisse ne s’est pas traduite par une montée du carpe-diem ?

On ne peut pas nier que certaines personnes sont dans cette optique, mais le Covid a fait sortir une certaine frilosité. Nous avons plus vu des comportements inverses et une vraie volonté de se réfugier dans un espace plus sain et plus solide. Prenons l’exemple de toutes ces personnes ayant quitté les grandes villes, alors on ne peut pas dire que le Covid a amené une effervescence, il a plutôt provoqué un retour aux valeurs de base : l’amour, l’engagement ou le retour à la nature.

