Retenues de substitution : là où l’eau pourrait manquer aux écosystèmes, là où ce n’est pas le cas

Et il faut être conscient qu’il y a des disparités importantes de précipitations selon les mois, donc effectivement si on pompe trop un mois où il ne pleut quasiment pas, là ça risque de poser un vrai problème. D’où la nécessité d’avoir des seuils réglementaires de remplissage des nappes qui conditionnent le prélèvement de l’eau.

C’est le cas dans le projet des Deux-Sèvres, où les valeurs de ces seuils ont été fixés par le protocole d’accord suite à l’étude d’impact du projet, et s’appuient sur les côtes d’alertes hivernales des nappes et cours d’eau impliqués. Alors après, on peut critiquer ces seuils, mais personnellement, je ne me sens pas qualifié pour cela.



Alors, pour les commentaires qui vont me dire que, avec le réchauffement climatique, ces sécheresses météorologiques hivernales risquent de devenir de plus en plus importantes, j’en profite pour vous renvoyer sur mes précédents travaux (ici et là) :

Mais pour résumer :

-Les précipitations, contrairement à ce qu’on pourrait penser, pourraient augmenter en hiver (selon les modèle actuels). Mais on n’en est pas du tout sûr.

-L’évapotranspiration devrait augmenter (notamment en automne), ce qui devrait diminuer la disponibilité en eau.



Donc oui, on n’est pas sûr de pouvoir remplir ces bassines dans le futur, mais on n’est pas non plus sûr de l’inverse.

Initialement publié sur le blog de Terre à Terre.