Régis de Castelnau : les juges demandent en ce moment à Emmanuel Macron « Qui t’a fait roi? »

Eric Verhaeghe a interrogé Régis de Castelnau à l'occasion de la sortie de son livre "Une justice politique" aux éditions de L'Artilleur. La justice s'apparente de plus en plus à un acteur politique redoutable, faisant et défaisant les présidents.

Diplômé de l'Ena (promotion Copernic) et titulaire d'une maîtrise de philosophie et d'un Dea d'histoire à l'université Paris-I, il est né à Liège en 1968

Régis de Castelnau est président de l’Institut Droit et Gestion Locale organisme de réflexion, de recherche et de formation dédié aux rapports entre l’Action Publique et le Droit.

Régis de Castelnau vient de publier "Une justice politique" aux éditions de l'Artilleur. Cet ouvrage consacré à la politisation de la justice détaille la façon dont un gouvernement des juges s'est mis en place durant les trente dernières années en France, violant au besoin l'Etat de droit pour mettre le pouvoir exécutif sous l'influence discrétionnaire d'une haute magistrature de gauche. Régis de Castelnau souligne le rôle déterminant que ces magistrats ont joué dans l'élection d'Emmanuel Macron, et le rôle qu'il joue aujourd'hui dans la mise sous pression du pouvoir politique.

Cette interview détaillée de Régis de Castelnau dresse un portrait édifiant de la dérive qui éloigne chaque jour un peu plus la justice française de l’Etat de droit et de l’impartialité. En examinant l’évolution de l’autorité judiciaire depuis la création du Parquet National Financier (PNF) par François Hollande jusqu’aux informations judiciaires ouvertes contre Eric Dupond-Moretti, on comprend que, progressivement, la justice est devenue un acteur politique redoutable, faisant et défaisant les présidents.

Un livre salutaire.