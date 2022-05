Regardez bien les images de cette fillette : elle n'a que 14 ans !

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La RTBF est réputée très muslim friendly. À l'intention de ceux qu'elle aime tant (et de ceux qui voudraient se convertir) elle a diffusé une très pieuse séquence.

On y voit une petite fille très strictement voilée. Elle décline son nom et son âge : Saana, 14 ans. La gamine d'une voix mécanique récite une leçon bien apprise. Elle explique ce qu'est le Ramadan et pourquoi elle respecte le Ramadan. Devant elle sur une table il y a les mets qu'elle mangera une fois le jeûne terminé.

Une parfaite mise en scène. On n'aperçoit pas le prompteur, mais on est certain qu'il est en face d'elle. La pieuse enfant a la voix claire et le timbre assuré. Pas une seule hésitation, pas l'ombre d'un bredouillage.

La réussite du spectacle est parfaite. Si Saana 14 ans est là c'est parce qu'une association islamiste l'a choisie pour porter le message du Prohète...Un détournement de mineure ? Sans doute pas car la petite fille a certainement été exhibée avec l'assentiment de ses parents. Mais une manipulation de mineure à coup sûr.

Le spectacle offert par la RTBF en dit long sur la Belgique. Mais l'obligation faite à une petite fille de 14 ans de couvrir ses cheveux témoigne aussi de tous les tourments sexuels qui taraudent les mâles de Molenbeek.

Saana, 14 ans, est heureuse en Wallonie. Plusieurs grandes villes de cette région francophone sont déjà à majorité musulmane. Mais elle serait encore plus à l'aise en Afghanistan. Là-bas, les femmes et aussi les petites filles doivent porter le voile intégral. Il leur est interdit d'être assises, même mariées, à la même table qu'un homme au restaurant. Et, ce qui n'est pas négligeable Sanaa serait dans ce pays béni par Allah déjà mariée à 14 ans !