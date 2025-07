Europe

Réformer la PAC sans détruire l’agriculture française, c’est possible et voilà comment (spoiler : ca n’est pas le plan de la Commission)

Révolutionnée dans les années 1990-2000, la PAC a stabilisé les marchés et dopé les revenus… sauf en France, plombée depuis 2010 par ses propres choix « anti-compétitifs ». La réforme 2013 – recouplage optionnel, éco-régimes mal conçus, durcissement réglementaire – a relancé les distorsions sans offrir de vrai gain écologique. Pour préserver le soutien au revenu tout en allégeant la facture européenne, l’auteur propose de cofinancer à 50 % les aides directes par les budgets nationaux, de supprimer la correction financière allemande et d’ajouter une enveloppe UE de 10 milliards € par an pour rémunérer de véritables services environnementaux.