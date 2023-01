Réforme des retraites : l’énorme loupé qui fausse toutes les prévisions et que personne n’évoque. COR et commentateurs, politiques et prévisionnistes hors-sols

Une caisse automatique dans un supermarché de Valanciennes.

L’automatisation va déferler plus vite que prévu et bouleverser l'économie mondiale. 68% au moins des tâches qui composent tous les métiers sont automatisables.

Même à distance, je regarde et j’écoute un peu le débat sur les retraites. Tout le monde, sur les plateaux a tout dit, tout et son contraire, experts réels ou supposés, tout a été dit donc, sauf…….. le plus important ! Ils sont tous et toutes, politiques, experts, COR, journalistes, passés à côté d’un élément majeur, colossal, un tsunami qui va ravager toutes les prévisions et rendre les calculs totalement obsolètes. Ils sont accessoirement passés à côté de 2 éléments essentiels également, que j’appellerais, culturel pour le premier et pratique pour le second.

Pendant le Covid, outre avoir mis nombre de pays à sac, pour préserver les votants, ce sensible public électoral de nombre de dirigeants occidentaux qui voulaient rester au pouvoir, puisqu’au final il s’agit bien de cela, nous avons également déclenché un accélérateur plus invisible, sauf pour ceux qui sont passionnés par ce sujet, aussi important que le climat, mais que personne ne prend à bras le corps.

Quand les entreprises, ont réalisé que des gouvernements pouvaient stopper leurs économies au profit de leur seuls intérêts personnels, de leur réélection, au mépris des énormes dégâts collatéraux que nous découvrons depuis, jour après jour (femmes, éducation, supply-chain, inflation, dépression des jeunes adultes, pauvreté accrue…), leur réaction, ainsi que celle des investisseurs, a été simple. Comment appuyer sur l’accélérateur de l’investissement sur l’automatisation ? Si l’on nous prive des hommes et des entreprises au moindre rhume, comment apprendre à se priver de ces hommes pour l’avenir ? Les investissements sur l’automatisation, dans le monde, ont ainsi été multipliés par un coefficient d’au moins 3 à 5 aux USA, et plus encore en Chine. La Chine, comme le Japon, y travaillent sans relâche, depuis longtemps d’ailleurs, non pour supprimer des emplois, mais compenser ceux qui ne pourront être tenus par des hommes, faute de démographie et pour cause de vieillissement de la population.

CE QUI FAUSSE DONC TOUS LES CALCULS DE NOS PREVISIONNISTES, HORS-SOLS ET INCONSCIENTS DE LA REALITE DES MARCHES, C’EST L’IMPACT DE L’AUTOMATISATION, QUI VA TUER DES MILLIONS DE JOBS PEU QUALIFIES (MAIS AUSSI QUALIFIES) ET DONC SUPPRIMER DES MILLIONS DE COTISANTS !

L’automatisation, dont on pensait avant le Covid, que nous avions le temps devant nous, 10 ans, 15 ans, selon les cas, va déferler plus vite que prévu. Je ne parle pas de robotisation, je parle bien d’automatisation. Ce que la « machine », l’algo, pourra faire à votre place, puisque 68% au moins des tâches qui composent tous les métiers du monde sont automatisables. Et c’était avant l’arrivée de ChatGPT !

Cela concerne, principalement les couches les moins qualifiées de la population, en général situées à l’extérieur des grands centres urbains (mais pas que) qui n’ont pas accès à la formation et l’information. Ceux-là vont tout perdre. Et personne ne calcule non plus l’effet de bombe sociétale et d’insurrection contenue en son sein.

Cela concerne aussi, les plus qualifiés. Le radiologue, quasi inutile désormais, car la machine fait mieux, plus vite et plus précis, depuis plus de 3 ans déjà. Les auditeurs, dont 60% vont disparaître (déjà largement en cours) sous 5 ans. Sans citer de noms, 3 des plus grands cabinets mondiaux, estiment que les premiers essais réalisés chez eux, en interne, suppriment environ 450 à 600 ETP, soit près de 10% de leurs effectifs. Et vous pouvez multiplier cela par autant de métiers et de secteurs d’activité. Être radiologue deviendra un « petit » job, et ainsi passant de 30K par mois à Paris à 5K, au mieux, demain, il ne s’agit donc pas de parler seulement d’équilibre budgétaire, mais de paupérisation de la société, du montant des retraites, et du montant des cotisations. Quand vous perdrez des gens qui paient des cotisations sociales sur des salaires de 150 à 400K par an, vous perdez des cotisations énormes, vous appauvrissez le pays et vous créer de la détresse humaine et sociale. Vous perdez également des taxes, et votre équilibre budgétaire soi-disant amélioré d’un côté, s’écroule de l’autre. Mais qui fait les prévisions dans nos pays ? Sur quelle planète vivent t’ils ?

Aux USA, l’effet de l’automatisation, réactualisé, sur la population Noire Américaine, va être terrible. Et ce n’est qu’un exemple. L’évaluation de McKinsey qui a déjà 2 ans, fait froid dans le dos. Les « African-American », ont principalement des emplois sous qualifiés, dans les mauvaises industries, elles-mêmes situées dans des villes en perdition (car elles en dépendaient). Dès lors, l’automatisation va ravager et raser un terrain déjà rare en opportunité. L’impact sera terrifiant. Pour l’immigration Mexicaine, même combat.

L’impact d’Amazon, sur les villes moyennes Américaines est déjà désastreux. Dépouillant les magasins de leurs clients, désireux de payer moins cher chez Amazon, et faisant chuter à un niveau jamais vu, les recettes fiscales des communes, ainsi en liquidation virtuelle. Plus de services publics, plus d’aides sociales, plus d’emplois. Ce sont ces villes qui ont notamment nourri le vote Trump, les villes du désespoir. Lire le livre d’Andrew Yang (War on normal people), ancien candidat à la Présidence démocrate aux USA. Terrifiant.

Parlons de robotisation ? Le plus gros employeur du monde, Foxconn, a annoncé il y a 3 ans, remplacer en 10 ans, 1 million, oui, 1 million de ses ouvriers Chinois (et un peu à Taïwan) par des robots. 1 million de personnes, sur une seule entreprise. Sans formation, sans qualification, sans espoir de se relever et de survivre ! Pour ceux qui pensent que la productivité dégagée par cette automatisation percolera dans le reste de la société pour compenser ces dégâts, retournez vite à vos feuilles de calcul, et surtout, revoyez vite, qui cela concerne et les perspectives qui seront dégagées pour ces personnes. Vous verrez qu’il n’y en a AUCUNE !

Idem pour les camions autonomes, les bus autonomes et plus tard les taxis autonomes, volants ou roulants. Rien qu’aux USA, ce sont 300 00 chauffeurs de poids lourds, payés souvent plus de 100 000$ par an qui se retrouveront soit au chômage, soit devront prendre un job temporaire payé 3 à 4 fois moins. Paupérisation, réduction des cotisations et des futures retraites (et encore aux USA, on fait par capitalisation).

D’ailleurs il ne s’agit pas seulement de préserver l’équilibre des retraites, mais de savoir quelle retraite on touche, et si elle permet de vivre décemment pour une durée de vie plus longue et en moins bonne santé, puisque le vieillissement vient également avec la dégénérescence et donc un coût colossal pour l’assurance maladie. Il faut donc calculer non seulement les retraites, mais aussi la maladie, les 2 sont liés. Accessoirement et que ce soit noté au passage, le travail préserve, notamment les cadres, de maladies, souvent décompensées (plus de 30%, et mortelles), quand ils arrêtent de travailler (revoir les travaux de David Servan Schreiber et les études de l’AGIRC à ce sujet).

En plus de tout cela, nos prévisionnistes, oublient 2 éléments majeurs, que je ne traiterai pas ce jour. Tout d’abord, l’obsolescence programmée des Seniors en France, qui fait de nous le pays où la longévité des seniors est la moins importante en Europe (et donc dans le monde), et de même, sans surprise, pour leur retour à l’emploi. Les changements sur l’obligation de formation n’y ont rien fait, c’est un fait ancré, et seules de lourdes pénalités sur le « dégagage » des seniors pourra (éventuellement) y mettre fin. Et encore. J’ai énormément travaillé sur ce sujet, et fait des propositions en ce sens. Partiellement entendues par Sarko avant son départ (avec l’aide de Raymond Soubie), et un peu par Hollande ensuite, pendant nos Assises de l’Entrepreneuriat. Mais ridicule face à l’enjeu.

Le second élément, c’est la réflexion inexistante, sur le « où » cet allongement de la durée de travail devrait se produire. Pour prolonger un travail, il faudrait encore qu’il existe. Une large partie de la génération dont on parle, pourra peut-être, en région, aller au bout de son « temps » pour toucher sa retraite, mais cela ne durera pas, et c’est à nouveau les territoires, qui vont vivre ce que la ruralité vit et a vécu depuis 30 ans ou plus, une déclassification extrême, une paupérisation extrême, une retraite, oui, mais indécente, insuffisante pour survivre. Une insulte à notre soi-disant Fraternité.

Il faut d’urgence faire de ce débat, un débat ancré dans la réalité et non le délire politique. L’idéologie, c’est un rapport imaginaire à la réalité, il est temps de redescendre de l’Élysée ou du perchoir syndical, au Medef comme à la CFDT, et de comprendre le monde, surtout le monde post-Covid, que les Nations « pro-confinement » ont fini de détruire.