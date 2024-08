La particule de Higgs aurait pu mettre fin à l'univers depuis longtemps - voilà pourquoi nous sommes toujours là

Lucien Heurtier travaille actuellement au King's College de Londres en tant qu'associé de recherche postdoctorale, dans le groupe de physique théorique des particules et de cosmologie. Expert en physique des astroparticules et en théories de l'univers primitif, il travaille comme chercheur depuis 9 ans, à la recherche de la nature de la matière noire et à l'exploration de modèles originaux qui pourraient décrire l'évolution de l'univers primordial. Ses principaux domaines d'expertise sont les suivants - la théorie de la matière noire - l'inflation cosmique - trous noirs primordiaux - théories au-delà du modèle standard de la physique des particules