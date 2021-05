Recul de la France périphérique ? Les inégalités de revenus entre départements français n’ont jamais été aussi réduites

Les inégalités de revenus entre départements baissent.

Depuis cent ans, les écarts de revenus interdépartementaux par adulte n’ont cessé de diminuer, selon une note de la Banque de France. Deux périodes ont connu une baisse quasi continue : entre 1922 et 1939 et entre 1948 et 2015.

Aurélie Sotura est économiste à la Banque de France. Ses principaux intérêts de recherche sont l'économie urbaine et l'inégalité spatiale. Elle s'intéresse également à l'économie publique et à l'histoire économique.

Atlantico : Depuis cent ans, les écarts de revenus interdépartementaux par adulte n’ont cessé de diminuer, selon une note de la Banque de France à laquelle vous avez participé. Quels sont les raisons expliquant cette forte baisse ?

Aurélie Sotura : Cette diminution n’a pas cessé depuis cent ans. Nous avons vu que cette baisse est apparue à la fin de la seconde guerre mondiale. Elle est donc probablement lié à l’apparition de l’État providence et tout ses bénéfices : l’augmentation du nombre de fonctionnaires dans les départements, un salaire minimum national... Nos retraités sont aussi devenus plus riches par rapport aux actifs au fil des ans du fait de la consolidation des systèmes de retraite. Au moment de la retraite, on constate que certaines personnes décident d’habiter dans certains départements moins productifs que d’autres, mais attractifs car près de la mer ou des montagnes.

Toutes les politiques qui ont visé à équilibrer les territoires expliquent cette homogénéisation des revenus entre départements. Il faut cependant noter que sur la dernière décennie, il y a eu une stabilisation des revenus entre départements.

La concept de diagonale du vide est-il encore pertinent pour expliquer les inégalités ?

Pour parler de diagonale du vide, il ne faut pas regarder à l’échelle départementale car il y a une homogénéisation. Lorsque l’on regarde les différences de revenus entre communes, les différences de revenus entre populations peuvent être locales, mais se situent dans le péri-urbain et le coeur des aires urbaines, les quartier défavorisés par rapport aux centres-villes plus cossus. C’est à ce niveau que se jouent les différences de revenus. Au niveau départemental, c’est finalement assez masqué.

La crise sanitaire va-t-elle rabattre les cartes des fractures territoriales ?

Tout le monde se pose cette question, mais c’est assez difficile de savoir l’effet qu’aura cette crise sanitaire à moyen ou long terme. Aujourd’hui les cartes ont été rebattues pour une certaine partie de la population : les télétravailleurs. Cela concerne surtout les personnes favorisées, qualifiées qui ont des emplois de cadres. Ce que montrent les indicateurs sur les prix de l’immobilier, c’est qu’il y a une arrivée de population dans certains territoires impliquant une petite baisse des loyers dans les grandes métropoles. Les villes moyennes en profitent.

Tout cela est cependant à nuancer car cela ne va pas participer à l’homogénéisation de tous les territoires. Ce phénomène va se produire dans les villes moyennes attractives et la densité de population va influer sur la productivité des travailleurs. Plus il y a de travailleurs qualifiés ensemble, plus ils sont productifs. Ce qui va être donc crucial à ce propos va être les politiques de télétravail mises en place. S'il est accordé aux cadres, cela va rebattre les cartes entre des grosses métropoles et des villes moyennes. Mais attention car cela va peut-être contribuer à dépeupler encore plus certains territoires moins valorisés.

