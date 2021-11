Reconfinement sans raison, la raison confinée

L’entreprise qui a apporté une version de la terreur que Robespierre n’aurait pas renié, est toujours En Marche. Elle surfe sur une peur semée de mille petits cailloux, de mille mensonges, de mille peurs, au nom d’une hystérie devenue supercherie.

Maintenir le français sous cloche afin d’en faire une belle, maintenir la peur jusqu’aux élections pour faire élire le « sauveur » celui qui préservé nos vies par sa précaution extrême. Je pleure pour la France qui devrait se réveiller face aux chiffres.

Les chiffres tout d’abord. Ils parlent d’eux même. Nous n’avons pas eu de 4ème vague, mais voilà qu’on nous annonce la 5ème ! Pour une telle faute, ma fille aurait été punie d’un D à l’école. Aucune 4ème vague de décès, encore moins de 5ème. La France affiche à peine 16 morts, l’Espagne, la Suède, le Portugal, sont quasiment à zéro. Seule l’Allemagne semble avoir une petite flambée. Rien de dévastateur néanmoins, il restera des Allemands vivants après cette petite poussée.

Les chiffres toujours. Après 2 ans, nous pourrions peut-être enfin constater que le confinement ne sert à RIEN ! Les pays qui n’ont pas confiné ont des résultats identiques à ceux qui ont pratiqué le semi-confinement ou le confinement plus lourd comme la France ou New York. Zéro bénéfice sur le moyen terme. Mortalité identique, voire inférieure. Parler d’un confinement comme une option possible devrait être l’apanage des nuls ou des décérébrés. On nous avait pourtant venté l’hyper-intelligence de nos dirigeants actuels, n’est-ce pas ?

Les chiffres plus récents, et ce fameux rapport, certes susceptibles de nuances, qui fait enfin la une de tous les discours, permettant enfin à un premier zeste de vérité de pimenter et titiller un monde empreint d’un mensonge entretenu depuis 2 ans. Cité sur LCP la semaine passée par Martin Blachier, il démontre à qui le souhaite que nos hôpitaux que l’on nous présentait comme au bord de l’explosion à chaque instant, étaient « envahis » en moyenne par….. 2% de malades du Covid. Alors oui, certains étaient proches de la saturation, certains ont souffert, mais jamais rien de plus que 2% en moyenne. Même en relativisant, même en triplant le chiffre, nous serions encore à 15%. La belle affaire !

Ici en Floride, la saison « d’hiver » bat son plein. Malgré cela plus de morts, plus ou quasiment plus de contamination. Pas de pass sanitaire. Pas d’État d’urgence. Un beau sujet pour Zemour, que celui de la liberté, qu’il serait temps de reprendre à son compte, afin d’éviter d’être cantonné au discours sur l’immigration. Les Français qui le peuvent ne s’y sont pas trompé. Ils ont afflué comme jamais sur la Floride, évitant New York, cette fille devenue socialiste et totalitaire, bien que le nouveau Maire soit crédité d’une ouverture et d’une vision moins étroite et sectaire que son prédécesseur.

Nous parler d’un confinement, même comme une option extrême est une insulte à l’intelligence. La leur, et la nôtre, qui est bien réelle quoi qu’ils en doutent. Nous expliquer que le vaccin est la solution « finale », qu’un troisième « shot » serait obligatoire, et que nous pourrions être reconfinés ? Contre qui se dirige cette sinistre plaisanterie ? Ou bien le vaccin marche et s’avère être la solution parfaite, soit c’est un mensonge et il faut l’avouer et enfin considérer que cette maladie est faite pour durer, pour rester, pour faire partie de notre quotidien et qu’il est temps de revenir à la vie. En réalité, le vaccin peut adoucir, provisoirement le mal fait aux plus fragiles, mais il n’est pas l’arme absolue que l’on présentait. Peut-être que les médicaments déjà approuvés au Royaume Uni feront mieux que cela pour diminuer la charge virale, sans injection, pour un bénéfice qui pour le moment semble réservé aux compagnies pharmaceutiques.

Français, réveillez-vous, cessez cette acceptation misérable, cette peur non justifiée par la réalité des chiffres. Moins de 45 ans, aucune surmortalité en France, donc sortez, vivez, entreprenez, repartez la conquête du monde, ou déjà simplement, retournez travailler. Vous verrez le travail, comme le disait Henri Salvador, c’est la santé. Le Covid tue les pays émergents, non du fait de sa dureté, mais parce qu’ils paient le prix de notre hystérie et hyper précaution. La misère s’y installe durement. Le chômage crève les plafonds. 2 générations seront sacrifiées pour protéger les âgés comorbides occidentaux. Il les prive de vie par ricochet, du fait du ralentissement de la demande et des échanges, du tourisme, qui est vital pour certains d’entre eux. Partout cette gestion chaotique, provoque une crise de l’industrie automobile (Renault a 50% de ses usines fermées), pousse à l’inflation, et les prévisions quasi hystériques elles aussi, commencent à être mises à l’épreuve.



Pour mettre fin au carnage, il suffit de dire « STOP ». 4 lettres, comme le mot PEUR. A vous de choisir.