Le gui peut-il disparaître avec le réchauffement climatique ?

Le gui est plus qu'une simple attraction de baisers Yuletide; il joue un rôle extrêmement important dans les écosystèmes. C'est une plante parasite - elle prend de l'eau et des nutriments d'une plante hôte pour survivre - mais elle restitue également à l'environnement qui l'entoure, fournissant une ressource alimentaire pour les animaux, les insectes et les oiseaux. Des études ont montré que lorsque vous arrachez les guis des arbres, le nombre d'espèces d'oiseaux vivant dans cette zone peut chuter de plus de 25 %.

Et le gui joue un rôle important, méconnu et paradoxal face au changement climatique.

Alors que les écosystèmes se dégradent dans notre monde qui se réchauffe, de nombreux animaux et oiseaux en viennent à dépendre davantage des plantes parasites communes à baies comme les guis. Les guis fournissent également des refuges frais pour les oiseaux nicheurs et une ombre bienvenue pour les animaux qui se reposent en dessous. Ils peuvent même aider à refroidir les villes. Mais les guis sont aussi exceptionnellement vulnérables aux épisodes de conditions météorologiques extrêmes comme les sécheresses. Le changement climatique leur fait payer un lourd tribut, tout comme les animaux en viennent à compter davantage sur eux.

David Watson connaît bien ces choses. Dans le milieu universitaire et les médias, il est surnommé "le gars du gui" - depuis que son projet de recherche étudiant a trébuché sur le fait que certains oiseaux du désert n'ont été trouvés que dans des endroits avec des gui dans les arbres. Depuis, il a suivi les guis à travers le monde et a coécrit un article dans le numéro 2022 de la Revue annuelle de l'écologie, de l'évolution et de la systématique sur le rôle des plantes parasites dans un monde qui se réchauffe. Watson, écologiste communautaire à l'Université Charles Sturt d'Albury-Wodonga, s'est entretenu avec Knowable Magazine des derniers résultats. Cette interview a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Vous écrivez dans votre revue que les plantes parasites comme le gui sont particulièrement sensibles aux stress environnementaux, comme la sécheresse ou le gel. Pourquoi donc?

La raison fondamentale est simplement la physiologie de base. Ils n'ont pas d'organes de stockage, aucun moyen de stocker des glucides. Ils n'ont pas de système racinaire, pas de bulbes, pas de rhizomes. Alors quand ils perdent leurs feuilles, ça y est, ils sont foutus. Cela pourrait se produire par l'herbivorie, comme si beaucoup de chenilles arrivaient, ou un feu de faible intensité qui traversait et craquait la canopée. Si la plante hôte est stressée par la sécheresse et commence à se flétrir, les guis se recroquevilleront et mourront. Ils sont étrangement sensibles à beaucoup de ces perturbations. C'est pourquoi le monde n'en est pas plein, car ils sont en fait assez pointilleux. Ils sont difficiles à cultiver.

En avez-vous dans votre jardin ?

Je le fais. Mais tous les gui que nous avons ne sont que des locaux. J'ai essayé de planter toutes sortes d'espèces exotiques de mes voyages, et aucune d'entre elles n'a fonctionné.

Comment ces plantes s'en sortent-elles face au changement climatique ?

Nous voyons encore et encore que lorsque les climats changent, les aliments et les choses qui dépendent de ces aliments peuvent souvent être désynchronisés - un passage à des printemps plus précoces, par exemple, pourrait signifier que la plupart des baies sont produites trop tôt pour les animaux qui en ont besoin plus tard dans le saison. Nous constatons que le gui devient disproportionnellement important dans de nombreux systèmes parce que d'autres éléments sont détraqués, mais le gui est toujours là - il est fiable. N'importe quel mois de n'importe quelle année, vous pouvez trouver un gui dans la plupart des régions du monde qui fructifie ou fleurit. Ils sont juste bons dans ce qu'ils font. Il y a donc une dépendance accrue au gui en tant que ressource.

Mais ensuite, nous assistons également à des décès de gui. Nous constatons une sensibilité accrue aux perturbations, qu'il s'agisse de vagues de chaleur, de sécheresse ou d'incendie. Ainsi, sur la même page, vous avez des communautés animales qui penchent de plus en plus vers ce groupe de plantes, mais ces plantes ont du mal à persister.

Pouvez-vous donner un exemple où ces changements se produisent actuellement ?

Mon collègue, Francisco Fontúrbel, travaille dans le sud du Chili. Là où le gui est présent, parce que c'est une source de nectar fiable, le colibri le plus au sud (Sephanoides sephaniodes) devient résident. Ils pollinisent les guis, mais ils pollinisent aussi toutes sortes d'autres plantes. Après la sécheresse, les guis meurent, et ces colibris deviennent des migrateurs : ils font leurs valises, ils suivent le nectar de plus en plus au nord. Une étude a montré que les décès de gui avaient doublé au cours de l'année sèche de 2015 et que les visites de colibris avaient chuté.

Lorsque les colibris partent, les plantes locales n'ont plus de pollinisateurs. On prévoit que cela déclenchera une cascade d'extinctions à l'échelle de la communauté, bien que cela n'ait pas encore été documenté.

En Australie, des recherches à grande échelle montrent que le gui est extrêmement important pendant la sécheresse en tant que sorte de ressource de nectar de dernière minute. Mais ensuite, ce même travail montre que la sécheresse tue de nombreux guis : à l'été 2009, par exemple, il y a eu une vague de chaleur prolongée à Melbourne, y compris la journée la plus chaude jamais enregistrée - et près de 90 % d'un ensemble surveillé de gui sont morts. Cela a provoqué une chute du nombre d'oiseaux et d'animaux insectivores.

Ce n'est pas à tous les niveaux. Certains systèmes tropicaux, certains systèmes forestiers tempérés, ne montrent pas ces avertissements précoces de défaillance du système, ces décès de gui. Mais dans de nombreuses zones arides, et dans certaines forêts du sud à des latitudes plus élevées, nous assistons déjà à la rupture des réseaux trophiques. Nous ne voulons pas tirer la sonnette d'alarme et dire que le ciel nous tombe dessus, mais ça ne s'annonce pas bien.

Existe-t-il encore des modèles pour montrer où cela pourrait mener à l'avenir ?

Non. Il y a tellement de complexité en termes d'interaction entre les ennemis naturels de la plante de gui, les pollinisateurs et les mécanismes de dispersion des graines de l'hôte. Nous ne maîtrisons pas ces interactions. Nous pouvons faire des modèles vraiment rapides et sales, mais ce ne sont que des conjectures. Ils ne sont pas assez détaillés pour faire des prédictions significatives.

Cela semble être un gros problème que j'entends de la part de nombreux scientifiques : avec la perte de biodiversité et le changement climatique, il y a tellement d'inconnues et tellement d'interactions, nous ne savons tout simplement pas à quel point les choses peuvent mal tourner, ou à quelle vitesse.

Oui c'est vrai.

Existe-t-il des moyens par lesquels les guis pourraient aider les espèces à affronter le changement climatique ?

Il existe maintenant un nombre croissant de travaux montrant que les plantes parasites, parce qu'elles ont une teneur en eau très élevée dans leurs tissus, sont plus fraîches. Ils créent de petits endroits frais dans les canopées de leurs plantes hôtes par rapport à la végétation environnante. Vous pouvez le sentir : vous pouvez vous approcher d'un gui, il suffit de l'attraper par une chaude journée et il fait froid au toucher. Les oiseaux le savent : ils nichent et ils comptent sur ce truc quand il fait chaud. Une belle étude a montré que les kangourous préfèrent se reposer à l'ombre sous des arbres à gui, car cette ombre est plus fraîche de quelques degrés dans la chaleur du jour.

Mais les modélisateurs du changement climatique ne pensent pas nécessairement au microclimat et aux caractéristiques des plantes individuelles ou des groupes de plantes. Un système avec des plantes parasites a une bien plus grande diversité de microsites climatiques qu'un système sans plantes. Ce sera donc la clé de la persévérance pour de nombreux groupes différents. C'est dans le monde entier.

Pouvons-nous faire quelque chose pour aider les guis ?

La première chose, comme pour tout dans l'environnement, c'est d'arrêter de tout détruire. Les guis sont régulièrement retirés des arbres par les arboriculteurs et les arboriculteurs : ils ont été éduqués que c'est mauvais, c'est un parasite. Les travaux sur les guis et autres plantes parasites affectant la mortalité des hôtes sont solides : en règle générale, les plantes parasites ne tuent pas leurs hôtes. Commençons par le laisser tranquille.

Deuxième chose : Remettez-le activement. C'est ce que nous faisons. À Melbourne, le conseil voulait être perçu comme proactif dans la promotion des habitats fauniques, même en construisant de nouvelles routes, en mettant en place de nouvelles infrastructures ferroviaires et en abattant de nombreux arbres. Alors ils m'ont tendu la main et m'ont dit: "Hé, pouvons-nous mettre du gui dans certains de nos arbres de rue?" Nous y avons mis des guis. Ils ont eu des petits bébés qui ont peut-être la taille d'un ballon de football après quatre ou cinq ans. Nous pensions qu'il y aurait un contrecoup public, mais c'était le contraire. Les gens disent: "C'est génial." Je pense que le courant d'opinion commence à tourner.

Il est un peu tôt pour dire comment cela va changer les choses, mais nous sommes vraiment excités à ce sujet. On s'inquiète de plus en plus des effets d'îlot de chaleur dans les villes : toutes ces surfaces dures qui retiennent la chaleur pendant la journée et qui rayonnent ensuite pendant la nuit. Certains collègues ont assez bien montré que le gui affecte l'ensemble de l'équilibre hydrique de l'arbre : toute la canopée est plus fraîche quand il fait vraiment chaud et vraiment sec. Ainsi, l'ajout de gui aux arbres de rue pourrait en fait aider à refroidir les villes.

Nous approchons de la saison où de nombreuses personnes célèbrent traditionnellement le gui. Avez-vous des réflexions sur cette coutume?

Le baiser vient d'une cérémonie druidique pour garantir une récolte abondante pour le printemps suivant. Pensez-y : si vous vous promenez dans une zone boisée européenne en hiver, il y a de la neige au sol, tous les arbres ont perdu leurs feuilles et vous voyez une plante verte dans un arbre. Je veux dire, ça doit être divin, ça doit être magique. Ce n'est pas très exagéré.

Il a donc été enlevé avec une faucille d'or puis distribué à tous les agriculteurs pour garantir une récolte prospère. C'était une question de fertilité, de renouvellement. À l'origine, lorsqu'une boule de gui était accrochée à une porte, vous pouviez prendre une baie et c'était un baiser.

De nombreux groupes des Premières Nations ont des histoires autour du gui. Les habitants de Noongar, dans le sud-ouest de l'Australie, accordent une grande importance à la plus grande espèce de gui du monde (Nuytsia floribunda). C'est ce qu'on appelle l'arbre de Noël de l'Australie occidentale. C'est une chose géante : un arbre de 10 mètres de haut avec des fleurs orange vif et jaunes à Noël. C'est l'arbre spirituel, où les ancêtres s'arrêtent et se reposent avant de quitter ce monde. Vous n'êtes pas autorisé à vous mêler de ces plantes. Ils sont sacrés.

Il semble que les sociétés reconnaissent depuis longtemps l'importance de ces plantes. Mais peut-être que les gui ne reçoivent pas l'attention qu'ils méritent de la part des scientifiques des écosystèmes ou du climat aujourd'hui ?

Si vous n'incluez pas les plantes parasites dans vos études - si vous travaillez sur l'herbivorie, sur les domaines vitaux des écureuils ou sur le moment du débourrement - et que vous ne faites pas attention aux plantes parasites, vous manquez probablement un tour. Chaque système terrestre a des plantes parasites - il n'y a pas de plantes parasites aquatiques, ce qui est très bien. Il y a maintenant de plus en plus de preuves que dans tous les systèmes que nous avons étudiés, les plantes parasites sont disproportionnellement importantes pour expliquer ce qui se passe.

Gardez simplement un œil sur elles, car elles vont vous dire des choses sur le système que vous voulez probablement savoir.

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Knowable Magazine. L'article original est à retrouver ICI.