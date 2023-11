Réchauffement climatique : les recherches Google sur l’anxiété climatique explosent

Face aux changements du climat, les « éco-anxieux » sont de plus en plus nombreux

Face aux changements du climat, les « éco-anxieux » sont de plus en plus nombreux. Une tendance bien visible en se penchant sur les recherches Google, qui nous livrent des informations précieuses sur les angoisses actuelles

Membre du conseil de laboratoire du CERMES3. Membre du Haut Conseil de la Santé Publique ( HCSP ), Commission Spécialisée Prévention, Education et Promotion de la Santé. Expert auprès de la HAS, de l’Agence de la Biomédecine, de la MILDT, de l’ANR, d’Universcience.

Stéphanie Barge est consultante en SEO et spécialiste polyvalente en marketing digital. Elle aide les particulier et les entreprises à gagner en visibilité sur le Web. Son site Internet est visible en cliquant sur ce lien .

Atlantico : Combien y a-t-il de recherches dans Google chaque mois concernant l'anxiété climatique ? Est-ce qu'elles sont de plus en plus nombreuses ?

Stéphanie Barge : Selon les données de Google Trends, le nombre de recherches dans Google concernant l'anxiété climatique a augmenté de manière significative ces cinq dernières années.

En France, le pic de recherches a été atteint entre le 17 et 23 avril 2022, avec une valeur de 100 sur une échelle de 100.

Evolution de l’intérêt de la recherche pour la requête réchauffement climatique ces 5 dernières années en France, source Google Trends

Au 25 novembre 2023, la valeur est de 87, ce qui signifie que le sujet est toujours très présent dans l'esprit des Français.



Un sujet toujours très présent dans l'esprit des Français en 2023

“Huit Français sur dix expriment un sentiment fort d’anxiété face aux dérèglements climatiques. Il s’agit du niveau le plus élevé jamais mesuré en France. Ce qui est désormais un phénomène de société est accentué par un fort sentiment de frustration : alors que près de 90 % des Français et des Françaises se disent prêts à agir, leur capacité d’engagement réel dans la transition est freinée par le manque de moyens financiers pour 37 % d’entre eux”, source Rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE) sur l'état de la France 2023.





L'augmentation du nombre de recherches sur l'anxiété climatique est le signe que ce sujet est de plus en plus préoccupant pour les Français. Il en va de même dans le monde entier comme le montre l’image ci-dessous issue de Google Trends :

L’anxiété climatique, un phénomène mondial, source Google Trends novembre 2023



L'anxiété climatique est un phénomène mondial, car les effets du changement climatique sont ressentis par tous les pays, à des degrés divers.

Les pays où les habitants se posent le plus de questions sur l'anxiété climatique sont les suivants : Nouvelle Zélande, Australie, Philippines, Canada, Irlande, Royaume Uni et Etats-Unis.







Intérêts par pays de la requête “éco anxiété” ces cinq dernières années, source Google Trends novembre 2023



Requêtes les plus demandées sur l’éco anxiété dans le monde ces 5 dernières années, source Google Trends novembre 2023

Eco anxiété, requête qui atteint des sommets en France, ces 5 dernières années, source Google Trends novembre 2023

Quelles sont les questions les plus souvent posées ?

Stéphanie Barge : En moyenne, il y a environ 74 000 recherches par mois sur le terme "réchauffement climatique" (Y compris les résultats pour changement climatique) en France, source SERanking.

Ce nombre est en augmentation constante tout comme le nombre de questions. Pour le terme “éco anxiété”, le volume de recherche avoisine le chiffre de 2500 chaque mois, source Semrush, novembre 2023. Des questions nouvelles apparaissent comme “comment lutter contre l'éco anxiété” et “comment gérer l'éco anxiété”.

Le même outil de recherche indique également les questions les plus demandées par les français au 27 novembre 2023 :

Causes du réchauffement climatique ?

Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique ?

Comment lutter contre le réchauffement climatique ?

Quelles sont les causes du réchauffement climatique ?

Peut-on arrêter le réchauffement climatique ?







Questions les plus posées par les français, source Semrush, 27 11 2023

Cette augmentation du nombre de recherches peut s'expliquer par plusieurs facteurs, notamment :

La prise de conscience croissante des effets du changement climatique, notamment du fait de l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes.

La diffusion de l'information sur l'anxiété climatique par les médias et les réseaux sociaux.

L'engagement des jeunes générations pour le climat, qui sont plus susceptibles de rechercher des informations sur l'anxiété climatique.

Ces recherches sont-elles effectuées par des internautes du monde entier ? L'anxiété climatique concerne-t-elle toute la planète ? Quels sont les pays où les habitants se posent le plus de questions ?

Stéphanie Barge : Oui, les recherches sur l'anxiété climatique sont effectuées par des internautes du monde entier. L'anxiété climatique reste un phénomène mondial. Les effets du changement climatique sont ressentis par tous les pays, et ce, à des degrés divers.





Intérêt de la recherche “Réchauffement climatique” dans le monde ces 5 dernières années, source image Google Trends 27 11 2023

L'anxiété climatique est un phénomène qui concerne les individus du monde entier, et la recherche sur ce sujet peut être menée à l'échelle mondiale. Les préoccupations liées au changement climatique, aux catastrophes environnementales, aux menaces pour la biodiversité et aux impacts potentiels sur la vie quotidienne suscitent des inquiétudes dans de nombreux pays.

Les niveaux d'anxiété climatique peuvent varier en fonction de divers facteurs, tels que la sensibilisation au changement climatique, les expériences personnelles, la couverture médiatique locale, les politiques environnementales nationales, et d'autres éléments socioculturels. Certains pays étant plus touchés que d'autres en raison de circonstances spécifiques.



Les pays sont généralement touchés par les effets du changement climatique à des degrés plus ou moins importants, tels que les événements climatiques extrêmes (inondations, incendies, tornades), la montée du niveau de la mer ou encore la perte de biodiversité.

Les requêtes sur le changement climatique franchissant des records autant pour l’année 2021 que pour l’année 2022.



Requêtes sur le changement climatique franchissant des records autant pour l’année 2021 que pour l’année 2022, source Google Trends novembre 2023





Les tendances et la fréquence des recherches en matière d’éco-anxiété semblent plus élevées chez les personnes qui utilisent Google plus fréquemment et celles qui sont également mieux informées sur l'anxiété climatique.



Toutefois, il est important de noter que cela n'indique pas nécessairement que ces pays sont les plus touchés par le changement climatique.



Requêtes record sur les conséquences du réchauffement climatique par pays dont la France, source Google Trends 2023

Pour finir, les jeunes générations (génération Z principalement), sont également plus susceptibles de se poser des questions sur l'anxiété climatique, car ce sont elles qui seront les plus touchées par les conséquences à long terme du changement climatique. C’est ce qui explique peut-être que la requête “changement climatique” (courbe en jaune) est désormais devant la requête “réchauffement climatique” (courbe en bleue), et ce partout dans le monde.



Evolution des requêtes 2022-2023, source Google Trends

Il est important de noter que ces données ne sont basées que sur les recherches effectuées sur Google. Il est possible que l'anxiété climatique soit également un problème important dans des pays où les recherches sur ce sujet sont moins courantes.

Comment se manifeste l'anxiété climatique chez les individus? Est ce que c'est une dépression, du stress ?

Xavier Briffault : La notion même d'anxiété climatique n'est pas un objet qui a une définition bien claire comme peut l'avoir pour la dépression, le trouble anxieux généralisé, le trouble de panique. C'est un affect anxieux. Une peur diffuse d'un danger à venir qui n'est pas vraiment précis. Voilà la définition de l'anxiété.

Aujourd’hui, le danger est plutôt clair et présent ou supposé survenir dans un avenir proche. Le réchauffement climatique est un danger identifié et plutôt proche dans le temps. On peut donc le qualifier comme de la peur plutôt que comme de l'anxiété qui serait plus diffuse.

J'ai fait récemment quelques observations sur des jeunes qui sont dans des groupes d'accompagnement de la transition écologique. C’était un groupe d’une vingtaine de personnes d’environ 30 ans en moyenne. Des gens insérés socialement, très diplômés et extrêmement anxieux, en état de quasi panique. Ils étaient dépressifs face à un sentiment qu'ils avaient de totale impuissance et de désastres à venir. La dépression engendre ce sentiment de fin du monde, d'incurabilité et d'impuissance totale. Ces personnes pleuraient beaucoup. Pour la plupart, elles avaient abandonné toutes perspectives de trajectoires professionnelles. Voilà des gens qui étaient destinés à des grandes carrières et qui ont abandonné au motif que ça ne servait à rien puisque, selon eux, on va tous mourir. Pour eux, le monde du travail qui leur est proposé est en totale inadéquation avec leurs valeurs écologiques. Travailler pour des grands groupes ou même des petites sociétés va aggraver le problème écologique. Ils ne veulent pas contribuer à ça. Ils ne veulent pas non plus faire d’enfants. Ils ont des projets de société alternatives. Un fonctionnement social en opposition avec les normes de performance et de compétition ainsi qu’une démocratie horizontale.

Pourquoi les jeunes femmes sont plus touchées que les jeunes hommes par ce stress ?

Xavier Briffault : De tout temps et de tous âges, les troubles dits internalisés (anxio dépressifs) touchent davantage les femmes que les hommes. Il y a deux fois plus de femmes concernées par les troubles anxieux et dépressifs que d'hommes. Les hommes sont beaucoup plus concernés par les troubles externalisés (TDA) et ils meurent davantage par suicide : deux tiers d’hommes pour un tiers de femmes. Dans le groupe de jeunes que j’ai étudié, on était à la moitié. Ce sont surtout les femmes qui étaient concernées par ces troubles.

Les jeunes sont beaucoup plus impactés par ces problématiques pour des raisons qui peuvent paraître évidentes. Ils vont avoir à vivre plus longtemps sur une planète qu'ils estiment devenir bientôt invivable. Plus on est jeune, plus on estime à juste titre qu'on va avoir à vivre longtemps dans un environnement très dégradé et plus ça rend anxieux. Il ne faut surtout pas psychiatriser le problème. Ce n'est pas une problématique psychiatrique. C'est une problématique d'anticipation d'un danger réel, mais pour lequel il y a peut-être une surestimation de la gravité du risque ou en tout cas de son immédiateté et sans doute une sous-estimation des capacités humaines à y faire face. Il faut se centrer sur la réponse aux problèmes climatiques qui vont survenir. On est sur une trajectoire de trois degrés pour 2100 donc il va y avoir des impacts. Il faut préparer les gens et augmenter leur capacité de résilience et d'adaptation. Redonner un sentiment de maîtrise du problème.