Un montage de portraits de Vladimir Poutine et d'Emmanuel Macron.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

C’est un des talk shows les plus suivis en Russie. On y trouve un député et ancien général, et une cohorte d’aboyeurs du Kremlin. Ils ne font pas dans la dentelle.

L’ex-général Andrey Gurulyov, a sous les applaudissements demandé qu'on "rase la France", coupable de livrer des chars à l’Ukraine. "Nous avons les moyens de détruire la France", a-t-il dit. "Et s’il le faut, le Royaume-Uni". Voilà ce que peuvent entendre des millions de russes.

Un autre des participants au talk show s’est essayé à l’humour. "Qu’est-ce que la France ?". "Qui a besoin de la France ?". "La France existe-t-elle ?". "Et ça dérangerait qui si elle disparaissait ?". Ce qui a déclenché de gros rires sur le plateau.

Le problème avec la propagande c’est qu’elle intoxique en premier lieu ceux qui en sont les artisans. Les propagandistes mentent et finissent par croire à leurs propres mensonges. Quant à la population russe, qui aura la possibilité de vérifier que le Kremlin ne va pas raser la France, elle ne croit plus rien. Et en tout cas pas ce que racontent les aboyeurs du Kremlin.