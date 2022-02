Affiche collée par des sympathisants LREM et du mouvement "Les Jeunes avec Macron". Issy-les-Moulineaux, 18 février 2022

Atlantico : Tout comme il avait réussi en 2017 à constituer un arc de soutiens allant de Robert Hue à Alain Madelin, Emmanuel Macron enregistre pour sa campagne 2022, le ralliement de personnalités venues aussi bien de la gauche que de la droite. Comment le président parvient-il à se montrer idéologiquement compatible avec des personnalités aux engagements aussi différents ?

Benjamin Morel : On a souvent tendance à taxer d’opportunisme ceux qui se rallient au macronisme. Auquel cas, l’idéologie n’a que peu à voir dans l’affaire. Mais c’est sans doute aller un peu vite en besogne. Il y a une vraie sincérité dans beaucoup de ces démarches. Il me semble y avoir deux piliers essentiels. D’abord, le macronisme est un écran blanc. On a beaucoup parlé d’ «en même temps». Ça rend peu compte de ce qu’est vraiment le macronisme. On l’a vu en matière économique, de sécurité, de sujet de société. Emmanuel Macron a envoyé beaucoup de signaux contradictoires et parfois changé radicalement de braquet. Sur le macronisme, vous pouvez projeter un libéralisme échevelé ou un étatisme rigoureux. Vous pouvez y entendre un discours communautariste ou clairement et fermement républicain. Comme les soutiens et les lieutenants incarnent par ailleurs ces différentes tendances, vous pouvez toujours trouver dans la Macronie un représentant qui vous ressemble. Avec l’ouïe sélective, il est donc toujours possible de se projeter sur cet écran blanc. Même si l’on n’est pas d’accord avec ce que fut le quinquennat d’Emmanuel Macron, il est toujours possible de saisir certains signes pour penser que son évolution sera favorable, et qu’il est donc raisonnable de parier dessus. Si au contraire on a été déçu de ce qu’il ne fut pas, après une période d’espoir, il est toujours possible de parier sur un retour aux sources. Le second point est lié. Si le macronisme représente un écran blanc sur lequel ses soutiens projettent leurs fantasmes, c’est par ce qu’il n’est pas une idéologique. Il se résume à un homme, et cet homme est capable d’apprendre et d’évoluer. C’est lié au fort charisme interpersonnel d’Emmanuel Macron qui donne à ses interlocuteurs l’impression d’une intelligence réelle sur laquelle il est raisonnable de parier. Or comme ils sont sûrs d’avoir raison, ils peuvent raisonnablement penser qu’il va finir par le reconnaître… Emmanuel Macron a la capacité de faire sentir qu’il entend et donc peut prendre en considération les remarques. Mieux vaut donc parier sur sa capacité d’influence sur le chef de l’État. Est-ce que le pari sera gagnant ? Nicolas Sarkozy dit « il m’entend, mais ne m’écoute pas ». Ils sont nombreux à le dire, mais peu en tirent la conséquence que le pari de l’influence est vain.

Que peut-on selon vous déduire des argumentaires déployés par lesdites personnalités pour justifier leurs choix ? Le macronisme est-il selon vous un pôle idéologique solide ou une écurie de talents et/ou d’intérêts individuels dans un paysage politique en pleine décomposition ?

Si cette stratégie de l’écran blanc est un succès et fait aimant, c’est surtout parce que le paysage politique est désolé. Il y a là deux conceptions assez complémentaires et stratégiquement intelligentes d’Emmanuel Macron. En captant des personnalités de l’ensemble du paysage politique, il rend plus difficile la recomposition d’une force alternative claire face à lui. À défaut de cette force, il devient le seul canal d’influence pertinent pour ceux pensant sincèrement à l’intérêt général, ou plus trivialement à leur carrière. D’une certaine façon pour certains hommes politiques installés, le dilemme se résume à Emmanuel Macron ou le chaos. S’opposer à Emmanuel Macron, mais pour proposer quelles alternatives ? Comme ce dernier manque d’une ligne claire, autant le soutenir et tenter d’influencer la ligne.

Edouard Philippe, alors qu’il était à Matignon, avait décrit la situation de l’échiquier politique français en disant : la poutre joue encore. 2022 confirme-t-il de ce point de vue là que le clivage gauche droite a disparu au profit de l’installation d’un pôle central idéologiquement cohérent ?

Les identités politiques sont peu claires. Seuls 20 % des Français se disent de gauche. 35 % se disent de droite… mais la droite aurait tort de s’en réjouir, car cela témoigne surtout d’une sociologie plutôt âgée à l’identité politique plus ancienne. Dans les enquêtes le nombre de personnes se disant centristes est important, mais ça ne signifie pas grand-chose. Le centre est une valeur refuge quand les individus ne savent pas où se placer sur l’échiquier. On n’assiste pas non plus clairement à une structuration entre centristes issus des CSP+ et vote populaire issu des CSP — . On voit qu’une partie de la bourgeoisie traditionnelle se retrouve chez Zemmour alors qu’une partie de la gauche « bourgeoise bohème » vote clairement Mélenchon. LREM et le RN sont les formations incarnant le mieux une forme de vote de classe, mais elles n’ont pas réussi à structurer à elles deux le paysage politique. À ce stade, la recomposition de l’échiquier n’est donc qu’ébauchée. Si l’on regarde ce qui se passe chez nos voisins, on fait le même constat. On note toutefois des modèles qui semblent avoir retrouvé une forme de stabilité, peut-être temporaire. Certains ont retrouvé une opposition droite/gauche comme la Grande-Bretagne. D’autres se structurent autour ou contre un grand bloc libéral-conservateur comme la Hongrie. Toutefois, cette crise du clivage travaille l’ensemble des États occidentaux.



Le Saint Simonisme et la mise en avant de démarches pragmatiques plutôt que d’engagements idéologiquement forts sont-ils l’avenir de la démocratie française ? Et faut-il s’en réjouir au nom d’une supposée efficacité ou s’en inquiéter dans la mesure où la représentation politique ne canaliserait plus que très partiellement la diversité des opinions et des intérêts des Français ?