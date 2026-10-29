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Une photo prise le 26 septembre 2012 montre la raffinerie de pétrole suisse Petroplus — la plus grande raffinerie de pétrole indépendante d'Europe — située à Petit-Couronne, dans le nord-ouest de la France.
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POINT DE VUE

29 octobre 2026

Raffinage : Jørgensen redécouvre ce que Bruxelles savait depuis treize ans

Le 28 octobre 2026, à l’issue d’un dialogue avec les raffineurs européens, le commissaire à l’Énergie Dan Jørgensen a reconnu la nécessité de préserver les capacités de raffinage de l’Union européenne. Mais les décisions se font attendre, alors que le Forum européen du raffinage avait posé le problème dès 2013.

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MOTS-CLES

Dan Jørgensen , énergie , Union européenne , raffinage , Guerre en Ukraine

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A PROPOS DES AUTEURS
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Samuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.