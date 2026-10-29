POINT DE VUE

Raffinage : Jørgensen redécouvre ce que Bruxelles savait depuis treize ans

Le 28 octobre 2026, à l’issue d’un dialogue avec les raffineurs européens, le commissaire à l’Énergie Dan Jørgensen a reconnu la nécessité de préserver les capacités de raffinage de l’Union européenne. Mais les décisions se font attendre, alors que le Forum européen du raffinage avait posé le problème dès 2013.