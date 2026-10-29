POINT DE VUE
29 octobre 2026
Raffinage : Jørgensen redécouvre ce que Bruxelles savait depuis treize ans
Le 28 octobre 2026, à l’issue d’un dialogue avec les raffineurs européens, le commissaire à l’Énergie Dan Jørgensen a reconnu la nécessité de préserver les capacités de raffinage de l’Union européenne. Mais les décisions se font attendre, alors que le Forum européen du raffinage avait posé le problème dès 2013.
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THEMATIQUESTribunes
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.