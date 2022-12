Tâches Ménagères

Dans une étude publiée récemment par l’INSEE, deux chercheurs ont étudié les comportements des couples français pendant le premier confinement, plus précisément, ils se sont intéressés à l’évolution de la répartition des tâches ménagères et aux conflits au sein du couple pendant cette période.

Concrètement, il s’agissait de savoir quel serait l’impact des perturbations apportées par le confinement - plus de temps à la maison, moins de services extérieurs, donc plus de tâches à faire chez soi – sur la répartition. Et en quoi le déséquilibre des tâches avait une incidence avec des situations de conflits. Pas seulement de la violence mais aussi toutes les formes de disputes ou de tension, au sens large.

Pas d’évolution majeure..

Ils ont observé que le rapport de force n’avait pas fondamentalement changé par rapport à la période pré confinement. « Il n’y a pas de changement notable malgré l’augmentation des quantités de tâches ménagères », explique Hugues Champeaux, l’un des co-auteur de l’étude. Le pourcentage de tâche effectué par chacun des conjoints reste sensiblement équivalent. Comme nous le savons, le rapport est déséquilibré en temps normal et l’est demeuré, dans les mêmes proportions. Les femmes assurent donc la majeure partie du travail domestique. Les proportions d’implication sont demeurées les mêmes, mais la quantité de travail, elle, a augmenté.

…Mais des hommes qui s’impliquent plus dans CERTAINES tâches

Des modifications mineures sont tout de même observées. « Le changement le plus notable est que les hommes vont faire plus les courses qu’en temps normal », constate Hugues Champeaux. L’explication la plus plausible est qu’il s’agit d’une des activités leur permettant de sortir, profiter du monde extérieur. « Une activité légitime qui leur permet de sortir de la maison. » Ce que les auteurs appellent du « quasi-loisir ». Une notion qui recouvre aussi le fait de jouer avec les enfants, le cas échéant. Derrière cela, c’est en fait une préférence qui s’exerce. « Les hommes vont avoir plus tendance à s’impliquer dans les tâches qui leur sont le plus agréable », raconte Hugues Champeaux.

Des situations diverses qui changent la répartition des tâches

Les choses sont légèrement différentes selon que les membres du couple ont vu ou non le maintien de leur activité, s’ils en ont une, en présentiel. Lorsqu’un des deux membres se retrouve obligé d’aller travailler hors du domicile, cela suraccentue logiquement l’implication de l’autre dans le travail domestique. Et si à la maison, l’un des deux est en télétravail et l’autre au chômage, c’est ce dernier qui en fera plus.

Un lien entre répartition des tâches et conflits

« Nous avons constaté une augmentation générale des conflits durant le confinement, mais une part de cette augmentation est liée au déséquilibre dans le partage des tâches », explique Hugues Champeaux. Et un déséquilibre extrême augmente particulièrement les risques de conflit. Les explications ne sont pas certaines, mais l’augmentation des tâches ménagères due aux confinement peut avoir rendue la quantité insupportable, amenant le membre du ménage qui en fait le plus – majoritairement la femme donc – à demander un rééquilibrage, ce qui entrainer des conflits au sein du couple.

En définitive, même un bouleversement de nos habitudes comme le confinement n’aura eu que peu d’impact sur la répartition des tâches ménagères des Français et les choses sont sans doute revenues à la normale depuis. Il n’y a donc pas trop de doute sur qui va faire la vaisselle de Noël. Pour « la vie en rose », il faudra repasser.