Qui sera le Monsieur X des Républicains ?

Qui sera le futur candidat des Républicains pour 2027 ?

En 1969, L’Express qui était alors très orienté à gauche fit campagne pour un Monsieur X comme candidat à l’élection présidentielle. Semaine après semaine, les couvertures du journal affichaient en Unes un Monsieur X sans montrer son visage.



Il s’agissait de tenir les lecteurs en haleine et de leur faire désirer cet inconnu. De cette époque date aussi une célèbre publicité : “aujourd’hui j’enlève le haut et demain j’enlève le bas”.



Puis L’Express décida de montrer le haut et le bas et on y vit apparaître le visage de Gaston Defferre. Il fut candidat et obtint un score lamentable de 5 %. Ainsi se termina sa candidature aux présidentielles. Aujourd’hui Les Républicains ont également leur Monsieur X. Mais aucun magazine n’en parle. Chez Les Républicains, on n’a que l’embarras du choix : David Lisnard, Eric Ciotti, Gérard Larcher, Bruno Retailleau...



Le Monsieur X des Républicains se retrouve parmi eux. On peut supposer qu’il égalera le score de Gaston Defferre. Ou celui de Valérie Pécresse qui a fait quelques décimales de plus que Gaston Defferre.