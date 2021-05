© Fred TANNEAU / AFP

2022 à l’horizon

Qui risque quoi ? Petite radioscopie de la carte électorale des Régionales

Les élections régionales et départementales du 20 et 27 juin prochains sont les ultimes scrutins avant l'élection présidentielle de 2022. La campagne électorale des élections régionales est très animée dans les Hauts-de-France avec Xavier Bertrand et Eric Dupond-Moretti ou bien encore en région PACA avec l'incertitude autour de Renaud Muselier face à la liste du Rassemblement National de Thierry Mariani.