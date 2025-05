GARE AU GORILLE

Qui gagnerait dans un combat entre 100 hommes et un gorille ? Un expert de l’évolution répond à la question qui agite TikTok

Et si la question la plus absurde du moment révélait quelque chose de profond sur notre espèce ? Derrière le fantasme viral d’un combat sans règles entre 100 hommes moyens et un gorille adulte mâle, se cache une réflexion inattendue sur l’évolution humaine, nos forces réelles, nos faiblesses, et ce que notre puissant cousin des forêts peut nous apprendre sur nous-mêmes.