Qui de l’épargne ou de l’endettement alimente le plus la croissance ? La bonne réponse était chez Schumpeter

Peter Bofinger est professeur de politique monétaire et d'économie internationale à l'université de Wuerzburg et chercheur au Center for Economic Policy Research (CEPR) de Londres. Il a obtenu son doctorat à l'université de la Sarre. Auparavant, il a été économiste à la Bundesbank, chercheur invité à la Federal Reserve Bank of St. Louis et au FMI, et professeur aux universités de Kaiserslautern et de Constance. Il a été membre du Conseil allemand des experts économiques de 2004 à 2019. Il est l'auteur de manuels de macroéconomie et d'économie monétaire (Monetary Policy : Goals, Institutions, Strategies, and Instruments) ainsi que d'ouvrages d'intérêt général sur des questions économiques.

Atlantico : Dans votre étude " Discovering the ‘true’ Schumpeter: New insights on the finance and growth nexus", votre objectif était de découvrir le "vrai" Schumpeter après avoir constaté qu'il existait de nombreuses interprétations erronées de son travail. Quelle est l'importance de ces erreurs d'interprétation ? Quelles ont été les plus importantes ?

Peter Bofinger : Schumpeter est l'un des rares économistes à avoir reconnu qu'il existe deux paradigmes différents et incompatibles pour modéliser l'économie, qu'il appelle "analyse réelle" et "analyse monétaire". "L'analyse réelle", qui constitue le cœur de la théorie dite des "fonds prêtables", suppose qu'il est possible de modéliser la sphère financière des économies modernes avec un bien d'usage général qui peut être utilisé indifféremment comme bien de consommation, actif financier et bien d'investissement. Dans ce modèle, l'épargne des ménages est la seule source de ressources financières. Il en va différemment dans l'analyse monétaire, qui est le cœur du modèle IS/LM. Dans ce modèle, les biens de consommation, les biens d'investissement, la monnaie et les obligations sont des actifs distincts. La différence la plus évidente entre les deux paradigmes concerne le rôle des banques. Dans l'analyse réelle, les banques peuvent seulement intermédier les fonds qui sont libérés par les ménages privés en ne consommant pas le bien d'usage général. Dans l'analyse monétaire, les banques peuvent créer de la monnaie de manière indépendante. L'effet le plus grave de cette erreur d'interprétation est la crise financière. Pour l'analyse réelle, les prêts excessifs des banques qui ont conduit à la catastrophe dépassaient les capacités de son modèle-jouet. Contrairement à la littérature, Schumpeter était toujours conscient des risques associés à ce potentiel.

Quelles sont les raisons qui peuvent expliquer tant de mauvaises interprétations des théories de Schumpeter ?



La prédominance de l'"analyse réelle" dans la théorie macroéconomique a eu un fort impact sur la recherche académique sur le lien dit entre finance et croissance. En conséquence, la littérature a réduit le rôle des banques à des "frictions facilitatrices" dans le transfert de fonds des épargnants aux investisseurs. Comme cela est incompatible avec la vision de Schumpeter, qui voit dans le banquier un "producteur de pouvoir d'achat", la littérature a mal interprété et même mal cité ce dernier. De toute évidence, les auteurs avaient besoin de Schumpeter comme parrain théorique pour un monde modèle dans lequel les banques jouent au mieux un rôle subalterne.



Quel a été le coût de ces interprétations erronées ?



L'interprétation erronée de Schumpeter a égaré tout le programme de recherche. Ross Levine, l'un des auteurs les plus connus dans ce domaine, a récemment admis qu'après trois décennies de recherches intensives, la littérature est incapable de fournir des réponses définitives aux questions suivantes : "La finance provoque-t-elle la croissance, et si oui, comment ?". "Ceci est particulièrement vrai pour le mécanisme de création de liquidités par les banques. Dans les modèles de l'analyse monétaire, on peut l'expliquer facilement. Dans l'analyse réelle, on a besoin du modèle complexe et complètement irréaliste de Diamond et Dybvig.

En définitive, comment faut-il lire la "vraie" analyse monétaire de Schumpeter ? Quels sont les points saillants de sa vision ?



Dans la vision de Schumpeter, la croissance économique n'est pas limitée par l'épargne des ménages. Grâce à la création monétaire autonome, les banques ont un énorme potentiel pour stimuler la croissance. Elles permettent aux innovateurs d'obtenir les ressources réelles pour développer et commercialiser de nouveaux produits. Aujourd'hui, ce potentiel des banques et, plus généralement, du système financier ne se limite pas aux investisseurs privés. Le modèle de croissance chinois montre à notre avis une application réussie de la vision de Schumpeter.

Dans une étude visant à voir la véritable valeur de l'analyse de Schumpeter, vous avez réalisé une analyse de panel pour 43 pays afin d'analyser l'interaction entre la croissance du PIB et la croissance du crédit. Quels sont vos résultats ? Comment s'accordent-ils avec les théories de Schumpeter ?

Parce que l'on pense en termes d'analyse réelle, la littérature a tenté d'identifier les effets du système financier sur la croissance en utilisant des variables statiques du système financier, principalement le niveau du crédit bancaire par rapport au PIB. Dans le monde de Schumpeter, le développement financier est un concept dynamique. Par conséquent, dans notre analyse économétrique, la croissance du crédit est la variable cruciale. Nos résultats confirment Schumpeter, car il n'y a aucune preuve des effets de croissance des variables statiques, mais de fortes preuves des effets des variables dynamiques. De plus, nous pouvons montrer que l'épargne, qui est la source de fonds dans l'analyse réelle, n'a aucun effet sur la croissance du crédit et du PIB réel.