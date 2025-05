DÉCLIN

Qui a tué l’industrie française ? Les fins limiers de la télé et de la politique française se sont encore trompés de coupable…

Dans un documentaire diffusé sur France 5, la désindustrialisation de la France est imputée à la mondialisation, au néolibéralisme ou encore à l’avidité financière. Mais ce récit occulte, selon Don Diego de la Vega, des causes bien plus structurelles : rôle de la monnaie, inaction de l’État, responsabilité de la BCE et dérive réglementaire. Une critique sévère d’un récit médiatique trop simplifié et politiquement orienté.