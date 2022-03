Quel sera le prochain ministre de l’économie, capable de se battre contre l’inflation en 2023 ? Les noms circulent déjà……

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire accueille la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde le 25 février 2022, avant le début d'une réunion.

Ce qu’il va falloir gérer sur le front de l’économie, après l’élection présidentielle, s’apparente un peu à la quadrature du cercle. Les économies européennes sont sorties des deux années de crise pandémique en assez bon état. A la surprise de beaucoup d’analystes qui nous promettaient la catastrophe, le rebond de la croissance a été historique. Rebond marqué par une reprise très forte des investissements et de l’emploi dans un contexte général de modernisation. La transformation digitale et la mutation énergétique ont servi de levier.

Alors, beaucoup ont craint qu‘un tel modèle finisse par couter très cher à la France. Les chiffres du budget 2021 publiés par l’Insee montrent qu’ils sont meilleurs que prévu en termes de croissance, d’emplois, et même (surprise !) en termes de déficit et d’endettement publics.

Le problème, c’est que la guerre en Ukraine risque de remettre en cause les perspectives de consolidation. L’inflation risque de se généraliser et dans ce cas, elle peut engendrer des difficultés dans la gestion de la dette. Les taux d’intérêt sont bas, mais pour que la mécanique de résorption du stock de dette fonctionne, il faut que le taux de croissance de l’économie reste durablement supérieur au prix global de l’argent (taux d’intérêt et taux d’inflation). Jusqu'à maintenant, on a bénéficié d’un taux d’intérêt à 0%, d’une inflation faible de moins de 2 % et une croissance à 7% en 2021. C’était l’eldorado.

Si demain, l’inflation monte à 5% (et plus), et si le taux de croissance se stabilise à 4% ou même moins, le logiciel de refinancement de la dette va buguer et c’est la catastrophe.

À Lire Aussi

Le Macronisme pour les nuls ou pour ceux qui font semblant de ne pas comprendre

Or, les risques d’inflation importée par l’énergie (plus chère), les matières premières et les biens alimentaires sont réels si on ne trouve pas une issue rapide au conflit en Ukraine.

Avant la guerre, on s’orientait vers une politique budgétaire de stabilisation. Après la guerre, il va falloir bâtir des budgets très différents et admettre qu’il faudra maintenir des déficits en dehors des clous.

Pourquoi ?

- parce que le système de production va avoir besoin de boosters et d’aides publiques,

- parce qu’il va falloir mettre en place une politique d’économie d’énergie (sur le pétrole, sur l’électricité)

- parce qu’il va falloir engager des investissements massifs pour modifier le mix énergétique, moins de gaz et de pétrole et beaucoup plus d’énergie nucléaire et naturelle ;

- parce qu’il va falloir gérer des relocalisations d’industries ;

- parce qu‘il va falloir aussi augmenter les dépenses militaires.

Un tel logiciel va avoir besoin d’une autre politique européenne. Il paraît impossible de revenir au respect des critères de Maastricht. D’ailleurs, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Europe du Nord, en particulier l‘Allemagne, se préparent à un tel changement. L‘Allemagne va devoir changer ses approvisionnements en gaz et a déjà décidé d’augmenter considérablement ses dépenses militaires qui étaient complètement bridées depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. L’obligation de revenir à un déficit inférieur à 3% ne sera plus à l’ordre du jour. Le devoir de solidarité au sein de l’Union européenne a des chances d’être mieux accepté qu’auparavant.

À Lire Aussi

La guerre en Ukraine prépare une crise économique mondiale

Bref, la politique économique et budgétaire nécessitera un changement de cap, et des négociations plus denses à Bruxelles.

Alors qui, pour être ministre de l’économie?

La classe politique et le monde des affaires s’interrogent sur le casting qui sera fait par le prochain président de la République et pour la majorité, le prochain président sera le même que le précédent.

Alors, ses choix vont dépendre des résultats chiffrés aux élections présidentielle et législatives, mais aussi et surtout de la compétence ou de l’adéquation des candidats à la fonction. Il n’y a évidemment pas de candidat déclaré. Mais, il y a des conseillers qui parlent et qui préparent l’avenir.

A priori et à dix jours du premier tour, trois noms circulent le plus souvent, sous le sceau du secret, bien sûr.

Bruno Le Maire, qui a effectué un quinquennat à Bercy, dont tout le monde se félicite et dont on reconnaît la rigueur, l’habileté et la prudence politique et internationale dont il a fait la preuve. Dès la crise des gilets jaunes, et pendant la pandémie, il a tenu la maison et le carnet de chèques. Les chiffres prouvent que tout cela a été géré correctement. La bonne logique voudrait qu‘il soit promu d’une façon ou d’une autre par le président lors du prochain gouvernement, mais personne n’est dans la tête d’Emmanuel Macron, ni dans celle de Bruno Le Maire. Son poids politique est faible, sa légitimité technique, internationale et européenne est forte. Les chefs d’entreprises et les syndicats reconnaissent la facilité qu’ils ont eu à travailler avec lui.

À Lire Aussi

Le plan d’économies d’énergie dont aucun candidat à la présidentielle ne veut parler alors qu’il est plus que probable

Christine Lagarde, la présidente de la BCE, est le nom qui revient le plus souvent dans la mouvance macronnienne... Elle a toutes les qualités pour accéder à la fonction, a-t-elle les qualités qu’il faudrait pour exercer la fonction dans une situation aussi compliquée et incertaine ? C’est la question que beaucoup se posent. Et ceux-là ajoutent que la France perdrait beaucoup à son départ de la Banque centrale européenne et à son remplacement par une personnalité hollandaise proche des Allemands. La France a besoin d’un avocat solide à Francfort pour surveiller les taux d’intérêt et pour pousser les financements mutualisés.

Thierry Breton, ex-chef d’entreprise, ancien ministre pro-business, actuellement Commissaire européen. Lui aussi a beaucoup de qualité pour accéder à la fonction. Il connaît Bercy et il aurait sans doute envie d’y retourner. Surtout à un moment important de l’évolution européenne. Il connaît bien les entreprises, et les chefs d’entreprises, l’économie mondialisée, les contraintes de l’évolution énergétique et digitale, il n’a pas fait l’ENA, ce qui peut être un avantage. Son point faible, il n’a jamais fait de politique, enfin en théorie. Mais pour Emmanuel Macron, ce n’est pas forcément un défaut.

À Lire Aussi

Budget France : Déficit moins élevé, dette publique moins lourde que prévue. Les trois raisons pour lesquelles l’endettement public n’est pas dangereux