Quarantaines à l'hôtel : les leçons d’un succès australien contre le Covid-19

Atlantico.fr : Quelle est actuellement la situation en Australie ? Quelles mesures de restricition demeurent en place ?

Claude-Alexandre Gustave : L’Australie applique une stratégie d’élimination virale basée sur une gestion régionalisée (principe des « zones vertes »). Chaque région contrôle ses frontières et impose des restrictions de déplacements et quarantaines obligatoires en fonction de la provenance des voyageurs et de l’activité épidémique. Les déplacement entre « zones vertes » sont libres, tandis que les échanges entre une « zone verte » (absence de circulation virale) et une région où des cas ont été détectés sont, soit fortement restreints et contrôlés, soit interdits. Ce principe de découpage territorial permet une gestion localisée de l’épidémie.

Dans les régions en « zone verte », la vie peut reprendre son cours normal. L’objectif étant de faire passer l’ensemble du pays en « zone verte » en rétablissant progressivement les échanges entre « zones vertes » adjacentes. Cette gestion des échanges est également appliquée aux frontières nationales, de manière très stricte, en associant un dépistage obligatoire à l’arrivée, de façon à orienter le voyageur vers un isolement simple (test négatif) ou médicalisé (test positif). Cet isolement est obligatoire, au frais du voyageur, pour une durée de 14 jours dans un hôtel désigné par les autorités. L’Australie protège également son territoire en limitant les échanges internationaux. Les ressortissants australiens sont invités à ne sortir du territoire que pour un motif impérieux/urgent ; ils ne peuvent revenir sur le territoire national qu’après obtention d’une autorisation préalable par les autorités douanières. Les voyages vers ou depuis l’étranger sont globalement interdits jusqu’en 2022. Cependant, les autorités australiennes cherchent à établir des « bulles touristiques » avec d’autres pays engagés dans l’élimination virale, de façon à rétablir des corridors touristiques sans quarantaines. La première étape envisagée concerne la Nouvelle-Zélande, puis pourrait être étendue à d’autres pays d’Asie du Sud-Est comme Singapour, Taïwan…

Récemment, lors de l’Open d’Australie, un confinement local de 5 jours a été décrété à Melbourne suite à la détection de plusieurs cas dans un hôtel occupé par les joueurs. Le weekend dernier, un autre cluster a été détecté dans un hôtel utilisé pour la quarantaine de voyageurs (14 cas reliés à l’un des employés de l’hôtel). Le confinement a donc été étendu à tout l’état de Victoria. L’Open d’Australie se poursuit donc à huis clos ; les habitants étant invités à rester chez eux hormis pour pouvoir s’alimenter, recevoir des soins, se rendre à leur travail (pour les activités essentielles maintenues en présentiel), ou faire du sport dans un rayon de 5 km. Cette mesure peut paraître choquante aux yeux des européens, mais elle correspond à une réponse sanitaire visant à protéger la santé des citoyens tout en protégeant l’activité économique du pays. Elle permet une réponse pleinement efficace, rapide et facilement tolérable par la population. Comme le rappelait le Premier Ministre de l’état de Victoria , Daniel Andrews, « Je ne veux pas être là dans une semaine, après avoir esquivé la décision difficile d’aujourd’hui, qui ne dure que cinq jours, et annoncer quelque chose qui devrait durer beaucoup, beaucoup plus longtemps ». Cette réponse stricte, forte et précoce est d’autant plus nécessaire que les nouveaux variants hyper-contagieux se répandent et qu’ils ne font que rendre les simples mesures d’atténuation (modèle européen) encore moins efficaces qu’elles n’ont pu l’être en 2020.

Ce confinement localisé de 5 jours permet de rompre les chaînes de contamination localement ; d’éviter l’extension à d’autres régions ; de dépister la population ; et d’isoler les porteurs du virus. Ainsi, la vie peut rapidement reprendre son cours normal, tout en assurant la protection sanitaire, un impact psycho-social minime, et une restriction d’activité très brève.

Plusieurs témoignages sur la quatorzaine forcée en arrivant sur le territoire australien évoquent des restrictions drastiques dans les hôtels et des conditions parfois très strictes, est-ce le prix à payer pour endiguer la pandémie ?

Bien qu’il ait été répété, rappelé et rabâché depuis des mois, le triptyque « tester, tracer, isoler » ne semble toujours pas appliqué en France. Il a même été vidé de sa substance et remplacé par un slogan « tester, alerter, protéger ». Pourtant, il constitue la seule arme capable d’assurer un contrôle efficace de l’épidémie sur le modèle du Lazaret. Le dépistage est indispensable pour repérer les porteurs du virus, mais il ne constitue pas en lui-même une mesure de contrôle épidémique. Tout d’abord, il est impossible de dépister tout le monde. La comparaison des taux de séroprévalence (permettant d’estimer combien de personnes ont été infectées) et du nombre de cas effectivement comptabilisés, montre qu’on ne détecte que 30% des contaminations. Deuxièmement, les tests de dépistage peuvent être mis en défaut et conduire à des faux négatifs. Les tests antigéniques ratent 1 infecté sur 3. Les test RT-PCR peuvent perdre 30% de leur sensibilité si le prélèvement nasopharyngé est de mauvaise qualité. L’excrétion virale peut-être absente au niveau ORL, mais se poursuivre au niveau digestif. Ainsi un simple test de dépistage négatif à l’arrivée des voyageurs ne permet absolument pas de garantir l’absence du virus. Une simple attestation de dépistage négatif dans les 72h précédentes est encore moins utile ! D’autant plus quand des faux certificats de dépistage circulent sur internet…

Il faut également se rappeler que plus de 50% des contaminations sont le fait d’infectés asymptomatiques. Le contrôle des frontières par la recherche de patients fiévreux ou déclarant des symptômes n’est donc pas non plus une garantie de protection contre l’introduction du virus sur le territoire.

Seul l’isolement strict, d’une durée minimale de 14 jours, assorti d’un test de dépistage en fin d’isolement assure une protection suffisante. Cependant, ce n’est pas infaillible : le portage viral digestif peut se poursuivre plusieurs semaines et être associé à une contamination de l’environnement via les eaux usées, une transmission virale via le partage des sanitaires ou via des aérosols fécaux. L’excrétion virale prolongée peut aussi être observée chez des patients immunodéprimés.

Cet isolement ne peut reposer sur un simple « engagement » ou sur la responsabilité individuelle, mais doit être imposé dès l’arrivée sur le territoire et dans un lieu dédié à ces quarantaines, en milieu médicalisé ou non, selon que le test de dépistage à l’arrivée soit positif ou négatif. Cela permet également d’apporter un soutient logistique aux isolés (nourriture, lessive…), ce qui permet de renforcer leur adhésion aux mesures d’isolement.

Taïwan et la Corée du Sud imposent ce même type d’isolement obligatoire à l’arrivée sur le territoire, dans des hôtels désignés par les autorités, où les voyageurs disposent de tout le nécessaire pour s’alimenter, faire leurs lessives… pour ne pas avoir à sortir de leur chambre :

Exemple de Taïwan : https://twitter.com/josie_ huang/status/ 1344672490619072512?s=20

huang/status/ 1344672490619072512?s=20 Exemple de la Corée du Sud : https://twitter.com/ koryodynasty/status/ 1345210393715564544?s=20

Suite à la diffusion des nouveaux variants hyper-contagieux, auxquels ont été régulièrement associés des tests positifs au-delà de 14 jours, certains pays d’Asie du sud-est, ou l’île de Man, ont allongé ces quarantaines à 21 jours.

Sans un tel contrôle des échanges internationaux, et plus largement de l’isolement des infectés et de leurs cas contacts, il est illusoire d’espérer un contrôle de l’épidémie, sauf à déployer des ressources humaines et logistiques massives que nous ne sommes pas parvenus à déployer en 2020, et qui devraient être encore plus massives désormais à cause des nouveaux variants hyper-contagieux.