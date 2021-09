Quand un démagogue (Mélenchon) reproche à une démagogue (Hidalgo) d’être démagogique…

La campagne de la maire de Paris s’annonce prometteuse. Il s’agit là bien sûr de ses promesses. Si elle est élue présidente de la République, Anne Hidalgo s’engage à « multiplier au moins par deux les salaires des enseignants » !

Nous pensons qu’elle ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Il y a des millions d’autres fonctionnaires que les enseignants. Dans un avenir proche, elle proposera aussi de multiplier par deux au moins leurs salaires. Et aux plus méritants d’entre eux, elle offrira des stages d’immersion tropicale dans les plus luxueux hôtels des Bahamas.

Son rival de gauche, Jean-Luc Mélenchon, ne l’a pas ratée. Il voit dans la proposition d’Anne Hidalgo un sommet de démagogie. Pour une fois, nous serons d’accord avec lui. Le patron des Insoumis, lui, est sage et soucieux des deniers de l’Etat. Il veut simplement augmenter le SMIC à 1400 euros et taxer les bénéfices du CAC40.