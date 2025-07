Militant et engagé

Quand Superman était un héros radical

Créé par Jerry Siegel et Joe Shuster en pleine Grande Dépression, Superman affrontait lobbyistes corrompus, marchands d’armes et propriétaires véreux avant de devenir le « Grand Boy-scout bleu » lisse popularisé par Hollywood. Avec la relance « Absolute », DC Comics renoue en 2024 avec ses racines : un jeune immigrant kryptonien prompt à démolir taudis et exploiteurs, ramenant sur le devant de la scène le véritable « Champion des opprimés ».