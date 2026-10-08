POINT DE VUE
8 octobre 2026
Quand le réel nous rattrape, la confiance devient plus que jamais nécessaire
Les pouvoirs publics empruntent sur les marchés à près de 4,8 % à dix ans, un niveau inconnu depuis 2008. Cet avertissement de marché révèle un mal ancien : un pays qui délègue toute chose à l’État.
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A PROPOS DES AUTEURS
François Corailler est juriste et auteur de Sortir du mal français : les leçons d’Alain Peyrefitte (à paraître prochainement).
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François Corailler est juriste et auteur de Sortir du mal français : les leçons d’Alain Peyrefitte (à paraître prochainement).