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Mardi 29 septembre, la France a emprunté à près de 4,8 % à dix ans, contre 3,5 % un an plus tôt.
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POINT DE VUE

8 octobre 2026

Quand le réel nous rattrape, la confiance devient plus que jamais nécessaire

Les pouvoirs publics empruntent sur les marchés à près de 4,8 % à dix ans, un niveau inconnu depuis 2008. Cet avertissement de marché révèle un mal ancien : un pays qui délègue toute chose à l’État.

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MOTS-CLES

pouvoirs publics , OAT , Emprunts , Sébastien Lecornu , Alain Peyrefitte , dépenses publiques , dette publique

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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François Corailler

François Corailler est juriste et auteur de Sortir du mal français : les leçons d’Alain Peyrefitte (à paraître prochainement).